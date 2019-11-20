Oktay şikayet dilekçesinde, Merve Oktay ile boşanma davalarının devam ettiğini, söz konusu dosyada mahkeme tarafından gizlilik kararı verildiğini ancak Merve Oktay’ın 17 Şubat 2019 tarihinde bir gazeteye röportaj vererek gizlilik kararını ihlal ettiğini belirtmişti. Merve Oktay hakkında 'gizliliğin ihlali' suçundan soruşturma başlatılmıştı.