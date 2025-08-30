Habertürk
        Oyuncu Anta Toros vefat etti

        Oyuncu Anta Toros vefat etti

        Oyuncu Anta Toros, 77 yaşında hayatını kaybetti. Toros, bir süredir mide kanseriyle mücadele ediyordu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.08.2025 - 17:24 Güncelleme: 30.08.2025 - 17:24
        Oyuncu Anta Toros vefat etti
        Son olarak 'Yaşam Üçgeni' adlı filmde rol alan Anta Toros, 77 yaşında hayatını kaybetti.

        Kariyeri boyunca birçok dizi ve filmde rol alan Anta Toros'un vefat haberini, Film-San Vakfı Genel Müdürü Kıvanç Terzioğlu duyurdu. Terzioğlu, paylaşımında; "Sinema ve tiyatro sanatçısı Anta Toros'a Allah'tan rahmet ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" ifadelerini kullandı.

        Nedim Saban da üzüntüsünü; "Çok üzgünüm Antacığım geriye güzel anılar kaldı" sözleriyle paylaştı.

        Bir süredir mide kanseriyle mücadele eden Anta Toros'un kendisi gibi oyuncu eşi Misak Toros da 2010'da kaybetmişti.

        Ünlü oyuncu, yıllar önce katıldığı programda, kariyeri boyunca canlandırdığı karakterlerin çoğunun kötü karakterler olduğunu şu sözlerle anlatmıştı: Yanılmıyorsam bir iki tane iyi karakter oynadım. Tiyatroda daha normal insanlar oynadım ama dizi ve sinemada daha sivri karakterleri canlandırdım. Sanırım fizik, yüz yapısından dolayı oldu. İfademde sertlik var benim, ben bu şekilde düşünüyorum. Ya da alışkanlıkla akla geldim sanırım. 'Bu rolü kim oynar?' dediklerinde akıllarına geldim belki de. Bütün rollerimi sevdim. İyi olsun kötü olsun, o kadar severek oynadım ki. Hiç ayrım yapamam. Bir karaktere hayat kazandırıp, canlandırmak çok hoşuma gidiyor.

        ANTA TOROS KİMDİR?

        Türk tiyatro ve dizi oyuncusu Anta Toros (asıl adı Antaram Torosyan), 12 Ocak 1948’de İstanbul’da doğdu.1965’te amatör tiyatroya adım atan sanatçı, Gülriz Sururi–Engin Cezzar Tiyatrosu’nda profesyonel oldu. Dostlar Tiyatrosu ve Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu gibi topluluklarda da sahne aldı. Amerika’da tiyatro eğitimi gören Toros, Adını Feriha Koydum, Çocuklar Duymasın, Acı Hayat, Yarım Elma gibi birçok dizi ve filmde rol aldı.

