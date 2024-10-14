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        Haberler Bilgi Ekonomi Oyuncaklara ÖTV mi geliyor, oyuncaklardan ÖTV vergisi alınacak mı? Gelir İdaresi Başkanlığı açıklaması

        Oyuncaklara ÖTV mi geliyor? Gelir İdaresi Başkanlığı açıkladı

        Sosyal medyada yeni bir zam iddiası gündeme geldi. Buna göre; üç tekerlekli bisikletler, oyuncak bebekler, pedallı arabalar gibi oyuncaklardan ÖTV alınacağı belirtildi. Konu hakkında Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), tarafından açıklama yapıldı. Peki, oyuncaklara ÖTV mi geliyor? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.10.2024 - 14:06 Güncelleme: 14.10.2024 - 14:06
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        • 1

          Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada oyuncaklardan ÖTV alınacağı iddia edilmişti. İddiaların yayılması üzerine Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından açıklama yapıldı. GİB, açıklamasında "'Drone' ismi ile bildiği eşyanın, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) kapsamına alınması hususunun anlaşılamadığının görüldüğü belirtildi.' ifadelerine yer verildi. Peki, oyuncaklara ÖTV mi geliyor? İşte, detaylar...

        • 2

          OYUNCAKLARA ÖTV Mİ GELİYOR?

          Gelir İdaresi Başkanlığınca (GİB), üç tekerlekli bisikletler, oyuncak bebekler, pedallı arabalar gibi oyuncaklardan ÖTV alınacağı iddialarının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

        • 3

          "Oyuncaklarda ÖTV yok." ifadesi kullanılan açıklamada, şu bilgiler verildi:

          "Dün Plan ve Bütçe Komisyonuna sevk edilen kanun teklifinin 10. maddesi ile kamuoyunun 'drone' diye bildiği ancak Kanun yazım tekniği açısından uluslararası tanımlamada yer aldığı GTİP numarası ile (9503.00) yazılması gereken ibare, eşyanın üst başlığını tanımlayan adı olup aşağıdaki gibidir:

          'Üç tekerlekli bisikletler, skuterler, pedallı arabalar ve benzeri tekerlekli oyuncaklar, oyuncak bebekler için arabalar, oyuncak bebekler, diğer oyuncaklar, küçültülmüş (scale) modeller ve benzeri eğlencelik modeller (hareketli olsun olmasın), her türlü bilmeceler (puzzle)'

          Buraya kadar eşyanın adı olup, esas verginin kapsamına alınan kısım bundan sonra parantez içinde yazılan '(Yalnız 9503.00.75.00.00; 9503.00.79.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyon numaralarında yer alan yalnızca eğlence amacıyla tasarlanmış uçan oyuncaklar)' kısmıdır."

        • 4

          Basındaki yorumlarda ve iletilerde Kanun yanlış okunduğundan, eşyanın adından hareketle, üç tekerlekli bisikletlere, skuterlere, pedallı arabalara, oyuncak bebekler gibi çocuk oyuncaklarına vergi getirildiği şeklinde değerlendirmeler yapıldığı, iletiler paylaşıldığı belirtilen açıklama, şunlar kaydedildi:

          "ÖTV Kanunu GTİP tanımlı eşyaları vergi kapsamına aldığından, mevcut mevzuatın ekindeki listede yer alan eşyanın tamamen vergi kapsamına alınmak istenilmediği durumlarda, eşyanın adı ile esas vergilenen kısmın daraltıldığı ve bu daraltmanın 'sadece' veya 'yalnız' ibareleri ile belirlendiği görülmektedir. Özetle, Kanun yazım tekniği olarak eşya adı şeklinde yazılması gereken ibarelerin, içeriğine girmeden sadece adından o eşyaya vergi getirildiği şeklinde yorumlanması doğru değildir. Dolayısıyla üç tekerlekli bisikletler, oyuncak bebekler, pedallı arabalar gibi oyuncaklardan ÖTV alınacağı iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır."

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