ÖDÜL NE KADAR BÜYÜKSE KAZANMA ŞANSINIZ O KADAR DÜŞÜK

Oyuncak kapma makinelerinde yer alan bir başka hile ise ne kadar büyüklükte ödül vereceği ile ilgilidir. Bu ayar temelde bir kişinin her X oyun miktarında sadece 1 ödül kazanmasına izin vermesi üzerine kuruludur. Örnek olarak içi ayılarla dolu bir pençeli oyuncak makinesi olduğunu varsayalım.