Oyuncak kapma makinesinin hilesini duyunca paranızı boşa harcamayacaksınız!
İnsanların oyuncak ve diğer eşyaları kazanmak için para harcadığı oyuncak kapma makinelerinin hilelerle dolu taktikleri bulunuyor. Kimi için eğlenceli bir aktivite olan oyuncak kapma makineleri kimileri için hırs kaynağına dönüşebiliyor. İşte oyuncak kapma makinelerinin karmaşık çalışma sistemi ve hilesi
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Oyuncak kapma makineleri içeriden aydınlatılan içinde pençe bulunan ve kumanda ile düğme ile kontrol edilen bir ödül makinesidir. Bu makineler içerisinde atılan bozuk para ve jetonla çalışır. Genellikle çok nadir oynayan kişiye ödül verir. Peki oyuncak kapma makinelerinin hilesi nedir?
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OYUNCAK KAPMA MAKİNELERİNİN HİLESİ
Oyuncak kapma makinelerinde ödülleri kazanamama sebebi aslında sizden kaynaklı değildir. Makinenin bazı hileleri bulunur. Yeni makinelerde daha çok hile bulunurken eski makinelerde hile olma ihtimali daha azdır. Makinede yapılan bazı ayarlar kıskacın oyuncağı ya da ödülü daha sağlam tutmasını sağlar.
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PENÇENİN TUTMA GÜCÜ EN DÜŞÜK SEVİYEDE İSE KAZANAMAZSINIZ
Oyuncak kapma makinelerinde sabit güç ayarı olarak bilinen bu ayar içerisinde yer alan pençenin daha güçlü veya daha az zayıf performans göstermesini sağlar. Eğer pençenin gücü en düşük seviyeye göre ayarlandıysa defalarca denense bile kimse ödülü kazanamaz.
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ÖDÜL NE KADAR BÜYÜKSE KAZANMA ŞANSINIZ O KADAR DÜŞÜK
Oyuncak kapma makinelerinde yer alan bir başka hile ise ne kadar büyüklükte ödül vereceği ile ilgilidir. Bu ayar temelde bir kişinin her X oyun miktarında sadece 1 ödül kazanmasına izin vermesi üzerine kuruludur. Örnek olarak içi ayılarla dolu bir pençeli oyuncak makinesi olduğunu varsayalım.
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Ayıların satıcıya maliyeti 1,50 dolardır. Makinenin çalışma maliyeti ise 0,50 dolar, bu hesaba göre makine 6-9 (3,00 - 4,50 dolar) kez oynandıktan sonra bir ödül kazandırır.
TEKNOLOJİK BİR ÜRÜNÜ KAZANMAK İÇİN DEFALARCA OYNAMANIZ GEREKİR
Eğer içinde iPad olan büyük bir oyuncak makinesi düşünürsek bu teknolojik cihazın maliyeti satıcıya 500 dolar olarak hesap edilir. Makineye maliyeti ise oyun başına 1,00 dolardır. Bu nedenle makineden iPad'i kazanabilmek için en az 1000-1500 deneme oyun oynanması gerekir.
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SON HİLE PENÇELERİN KUVVETİ
Oyuncak kapma makinelerindeki son hile ise pençelerin yukarı çıkarken sağladığı kuvvettir. Pençe genellikle yarıya ulaştığında kol kuvveti zayıflar ve ödül yere düşer. Bu makine de yer alan başka bir ayardır. Çoğu oyuncu bu ayarı bilmediği için tekrar tekrar deneme yapar. Makine sahibi tarafından yapılan bu ayar tamemen şansa dayalıdır. Ancak belki bazı oyuncak kapma makinelerinde şansınız yaver gidebilir.
Kaynak: Medium, VICE
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