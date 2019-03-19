19 Mart Oyna Kazan ipucu sorusu cevabı belli oldu. Oyna Kazan ipucu sorusunu Instagram'dan takipçilerine, "Rick ve Morty’den! Hangisi dede, hangisi torundu acaba?" şeklinde soruldu. Oyna Kazan bu akşam 21.30'da kullanıcılarının karşısına çıkacak. Son soruya gelen büyük ikramiyenin sahibi olacak.

OYNA KAZAN İPUCU CEVABI

19 Mart Oyna Kazan ipucu sorusu cevabı: Rick dede, Morty ise torundur.

OYNA KAZAN İPUCU SORUSU: RİCK VE MORTY

Rick and Morty Justin Roiland ve Dan Harmon tarafından Adult Swim için yaratılan bir yetişkin animasyon televizyon dizisidir.

Dizi, kendi zamanlarını aile hayatı ve boyutlar arası yolculuk arasında bölüştürmüş alkolik bilim insanı Rick ve onun torunu Morty'nin maceralarını anlatır. Dizide Chris Parnell, Spencer Grammer ve Sarah Chalke'in yetenekli sesi başroldeki karakterleri seslendirken diğer karakterleri Roiland seslendirir. Dizinin ilk halleri Roiland tarafından Channel 101 film festivali için hazırlanmıştır. Adult Swim, televizyon şovu fikirleri için Harmon ile görüştü; o ve Roiland iki karaktere dayalı televizyon programını hazırlamaya başladılar.

Dizi, 2 Aralık 2013 tarihinde eleştirel övgüyle galasını yaptı. 26 Temmuz 2015 tarihinde dizi ikinci bir sezon için, Ağustos 2015'te dizi üçüncü bir sezon için yenilend