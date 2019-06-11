Oyna Kazan ipucu sorusu bugün Instagram hesabından "Nallıhan Kuş Cenneti hangi ilimizde?" sorusu yöneltildi. Oyna Kazan Editör Kıyağı olarak da "İstanbul Boğazı’nın, dünyada bilinen adı olan 'Bosphorus'un kelime anlamı nedir?" sorusu soruldu. Oyna Kazan yarışması, her gün saat 19:00 ve 21:30’da online olarak, yarışmacıların indirdiği uygulama üzerinden oynanıyor. "Kuruş değil, binlerce lira" sloganıyla yola çıkan Oyna Kazan, son yarışmacı kalan kadar devam ediyor ve birincisi olan yarışmacıya büyük ödülü veriyor. 12 bin lira ya da 15 bin liralık büyük ödüllü yarışmalarda son 1000'e kalana 5 lira ödül veriliyor ve kişi sayısı azaldıkça kademeli olarak ödül miktarları da artıyor. 20 bin lira ödüllü yarışmalarda ise son 2 bin kişi kaldığı andan itibaren para kazanılmaya başlanıyor. 11 Haziran saat 19.00 yarışması için Oyna Kazan ipucu sorusu ve cevabı haberimizde.

OYNA KAZAN İPUCU SORUSU - 11 HAZİRAN

Kuşları ve doğayı çok seviyoruz! Nallıhan Kuş Cenneti hangi ilimizdeydi acaba?

OYNA KAZAN İPUCU CEVABI: ANKARA

OYNA KAZAN EDİTÖR KIYAĞI

İstanbul Boğazı’nın, dünyada bilinen adı olan "Bosphorus"un kelime anlamı nedir?

Cevap: Öküz geçidi.