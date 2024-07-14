'Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin 'Osman'ı Emir Berke Zincidi, kaslarını sergiledi

Başrollerinde; Ayça Bingöl, Erkan Petekkaya, Aras Bulut İynemli, Farah Zeynep Abdullah, Wilma Elles, Mete Horozoğlu, Meral Çetinkaya ve Nilperi Şahinkaya gibi ünlü isimlerin yer aldığı 'Öyle Bir Geçer Zaman Ki' dizisinde canlandırdığı 'Osman' karakteri ile hafızalara kazınan Emir Berke Zincidi, artık 18 yaşında genç bir delikanlı oldu.