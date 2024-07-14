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        Haberler Magazin 'Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin 'Osman'ı Emir Berke Zincidi, kaslarını sergiledi - Magazin haberleri

        'Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin 'Osman'ı Emir Berke Zincidi, kaslarını sergiledi

        Bir döneme damgasını vuran 'Öyle Bir Geçer Zaman Ki' adlı dizide canlandırdığı 'Osman' karakteriyle ünlenen Emir Berke Zincidi, büyüdü. Zincidi, spor yaparken kaslarını sergiledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.07.2024 - 11:36 Güncelleme: 14.07.2024 - 11:36
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        • 1

          Başrollerinde; Ayça Bingöl, Erkan Petekkaya, Aras Bulut İynemli, Farah Zeynep Abdullah, Wilma Elles, Mete Horozoğlu, Meral Çetinkaya ve Nilperi Şahinkaya gibi ünlü isimlerin yer aldığı 'Öyle Bir Geçer Zaman Ki' dizisinde canlandırdığı 'Osman' karakteri ile hafızalara kazınan Emir Berke Zincidi, artık 18 yaşında genç bir delikanlı oldu.

        • 2

          2010 - 2013 arasında ekrana gelen dizide sergilediği performansıyla adından söz ettiren Emer Berke Zincidi'nin değişimi, sosyal medyada çok konuşuldu.

        • 3

          Artık aktif olarak spor yapan Emir Berke Zincidi, salonda çektirdiği fotoğrafı yayımladı. Kaslarını sosyal medya üzerinden gözler önüne seren Zincidi; "Sana nolmuş öyle nasıl değişmişsin", "Osman ne ara büyüdün?" ve "Tanıyamadım" yorumları yapıldı.

        • 4

          O DİZİDE 5 YAŞINDAYDI

          Öte yandan Emir Berke Zincidi, 'Öyle Bir Geçer Zaman Ki' dizisinde rol aldığında 5 yaşındaydı.

        • 5

          Emer Berke Zincidi, daha sonra 'Küçük Ağa', 'İkizler Memo', 'Bir Deniz Hikâyesi', 'Hititya: Madalyonun Sırrı' ve 'Mu Tiya Mu' gibi yapımlarda yer aldı.

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