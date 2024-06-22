Öykü Gürman: Yunanistan'da fiyatlar uygundu

Engin Öztürk de gazeteciler ile sohbet etti. Öztürk, geçtiğimiz haftalarda yarıda kalan bir projesinin ücretler ödenmediği için yarıda kaldığı iddialarına, "Ücretler ile bir alakası yok ama evet yarıda kaldı. Sanırım devam edeceğiz ancak belirsiz" dedi.

Engin Öztürk, sosyal medyadaki takipçileri ve yorumları hakkında konuştu. Oyuncu, muhabirlerin, "Sosyal medyayı sık takip eder misiniz? Yorumları okur musunuz?" sorusuna, "Çok yorum geliyor ya. Hepsine bakma şansımız olmuyor ki. Yorumları kafama takmam ama ben" diye yanıt verdi.