Öykü Gürman ve Berk Gürman'dan yeni proje

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Aranjesi ve bestesi Berk Gürman'a, sözleri Kike Cruz ve Berk Gürman'a ait olan 'Gel Habibi'nin yapımcılığını ve creative direktörlüğü Adnan Gürman, klip yönetmenliğinin Türkiye ayağını Mert Söylemez, İspanya ayağını ise Javier Lopez üstlendi.

Öykü Gürman ile Berk Gürman, ağustos ayında çıkaracakları diğer sürpriz trioda ise Cordobalı kardeşler Amara Rodes ve Coral Rodes ile bir araya geldi. "Estetiğe asla karşı değilim"