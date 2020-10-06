Öykü Gürman İle Günün Yemeği'nin ilk bölüm tanıtımı yayınlandı!

ÖYKÜ GÜRMAN, GÜNÜN YEMEĞİNİ SİZLER İÇİN HAZIRLAYACAK!

Öykü Gürman'ın, maharetli konuklarının da yardımıyla günün yemeğini hazırlayacağı programın ilk bölüm tanıtımı yayınlandı. Birbirinden lezzetli yemeklerin ve iştah açan muhteşem sunumların yer aldığı tanıtımda Öykü Gürman'ın şahane anlatımı programa renk katıyor.

Ünlü oyuncu ve şarkıcı Öykü Gürman, artık hafta içi her gün hem lezzetli ve pratik, hem de her bütçeye uygun tariflerle tadı damakta kalacak günün yemeğini, konuklarının da yardımıyla hazırlayacak ve sofralarınıza taşıyacak.

Öykü Gürman ile Günün Yemeği Pazartesi'den itibaren hafta içi her gün saat 11.30'da Show TV'de!

İşte Öykü Gürman ile Günün Yemeği'nin 1.Bölüm Tanıtımı: