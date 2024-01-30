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        Haberler Magazin Öykü Gürman: Çocuk için uygun zamana geldim - Magazin haberleri

        Öykü Gürman: Çocuk için uygun zamana geldim

        Bir süredir aşk yaşadığı Fatih İçmeli ile 2023'te evlenen Öykü Gürman, evliliğine dair samimi açıklamalarda bulundu. Eşi için "Çok mutluyum. Birlikte bir hayatı paylaşmak güzel" diyen Gürman, "Her şeyin de bir yaşı var. Çocuk sahibi olmak için de uygun zamanlara geldiğimi düşünüyorum" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.01.2024 - 08:28 Güncelleme: 30.01.2024 - 08:28
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        • 1

          Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Kuruçeşme'deki bir mekânda objektiflere yansıyan Öykü Gürman, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Soğuk havaya rağmen gazetecilerle sohbet etmeye devam eden şarkıcı; "Biz Karadeniz insanıyız, kolay kolay üşümeyiz. Harika bir yemek yedik. Bu mevsimde ben sık sık balık tercih ediyorum. Bayılıyorum balık yemeye. Kendim de güzel yaparım, balığı da normal yemeği de güzel yaptığımı düşünüyorum. Un ve şeker çok tüketmem ama glutensiz besinleri kendime hep yaparım ve yerim" diyerek hamarat olduğunu dile getirdi.

        • 2

          "YAZIN HAREKETLİ KIŞIN ARABESK"

          Yeni şarkılarından da bahseden Öykü Gürman; "Konserlerim ve işlerim olmadığı dönemlerde şarkılara odaklanıyorum. Yeni şarkılar yapmak istiyorum sürekli. Yaz aylarında biraz hareketli, kış aylarında da biraz arabesk şarkılar yapmak istiyorum. 'Ey Halimi Soranım' şarkısı da biraz arabesk bir şarkı ve dramatik. Bütün şarkılar da aşkı anlatıyor" ifadelerini kullandı.

        • 3

          "ÇOCUK İÇİN UYGUN ZAMANA GELDİĞİMİ DÜŞÜNÜYORUM"

          2023'te bir süredir aşk yaşadığı Fatih İçmeli ile nikâh masasına oturan Öykü Gürman, evliliğinden de bahsetti. Evlilik süreci hakkında konuşan Gürman; "Her şey o kadar güzel gidiyor ki... Çok mutluyum. Birlikte bir hayatı paylaşmak güzel. İmzadan önce nasılsa şimdi de öyle. Paylaşılamayan bir sevginin çok da anlamı yok ama paylaşıldıkça öyle güzel ki... Arkadaşlık, dostluk ve saygı hepsi bir arada. Kadınlar, hem kariyer hem çocuk da yapabiliyor bence. Her şeyin de bir yaşı var. Çocuk sahibi olmak için de uygun zamanlara geldiğimi düşünüyorum ama nasip kısmet işi bunlar. Şimdilik böyle bir şey yok ama bu büyük bir sorumluluk belki biraz daha ilerleyen zamanda düşünebiliriz" dedi.

        • 4

          "DESTEK OLMAK İSTEDİM"

          Ayrıca geçtiğimiz günlerde toplu ulaşımda bir sokak sanatçısı ile yaptığı düet hakkında da konuşan Öykü Gürman, sözlerini; "Ben toplu taşımayı sık sık kullanırım. Özellikle vapuru çok severim. Ben de bir tereddüt ettim aslında gitsem mi yanına diye. Destek de olmak istedim o an ona. Ama o da şarkıya girince ben de tutamadım kendini soluğu yanında aldım. Ben de yanına oturdum birlikte şarkılar söyledik" şeklinde tamamladı.

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