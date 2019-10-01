ATV'nin sevilen vereyting rekorları kıran dizisi Sen Anlat Karadeniz’de sergilediği performans ile gönülleri fetheden Asiye Yenge. Dizinin en sevilen karakterinden birisi dehiç şüphesiz Asiye Kaleli karakteridir. Kaleli ailesinin reisi Mustafa Kaleli ile evli olan Asiye Kaleli'nin dobra ve anaç davranışlarıyla dikkatlerini üzerine çekerken seyircilerinin sempatisinide kazanıyor. Peki Sen Anlat Karadeniz dizisinin Asiye Yengesi olan Öykü Gürman kimdir? Gelin Öykü Gürman hakkında tüm merak edilen sorularınızın cevabını arayalım.

Öykü Gürman, 4 Ağustos 1982 (37 yaşında) yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Aslen Trabzon Of'lu olan güzel sanatçı ve oyuncu Öykü Gürman'ın Berk Gürman adında bir ikiz kardeşi vardır. Ayrıca ikizlerden küçük olan ve şu an resim sanatı ile ilgilenen Doğa isminde bir kız kardeşleri daha var. Öykü Gürman İkiz kardeşi ile birlikte ‘Özel Efdal Ana ve İlkokulunda’ ilköğretimini tamamlayan Öykü Gürman, ortaokulu’ İstek Vakfı Acıbadem Lisesi'nde’ okurken 1997 yılında ‘Pera Güzel Sanatlar Lisesi'nin’ sınavlarını kazanarak eğitimine burada devam etti. Türk kemancı Cihat Aşkın'dan özel keman dersleri aldı. 2001 yılında Pera Güzel Sanatlar Lisesi'nden mezun oldu. Lise eğitimi süresince gerek keman gerekse solist olarak okul konserlerinde aktif roller aldı. Öykü Gürman 2001 yılında ise İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarını kazandı ve müzik eğitimine keman ve şan dersleri alarak burada devam etti.

Öykü Gürman, kardeşi ile birlikte çeşitli flamenco topluluklarında, okul orkestralarında solist olarak birçok performanslar sergiledi.Güzel oyuncu ve sanatçı Öykü İkiz kardeşi ile birlikte ilk olarak 2007 yılında kendilerinin seslendirdikleri "Evlerinin Önü Boyalı Direk" şarkısının videosunu; video paylaşım sitesi olanYouTube'a yüklediklerinde milyonlarca insan tarafındantıklanarak ilgi görmüş ve bu sayede tanınmışlardır. Öykü Gürman 2007 yılının sonlarına doğru kardeşi Berk Gürman ile birlikte ‘Kısmet’ isimli ilk albümlerini çıkartarak toplum tarafından tanınan ve sevilen bu iki isim 2009 yılında ise "İki Arada" adlı ikinci albümü yayınladılar.

Öykü ve Berk Gürman kardeşler2008 yılında Evlerinin Önü Boyalı Direk şarkısı ile Hürriyet Altın Kelebek ödülüne sahip oldular.Ayrıca2009 yılındaise Kral Tv'nin‘Yılın en iyi çıkış yapan grubu’ ödülüne layık görüldüler veardından Magazin Gazetecileri Derneğinin ‘Yılın en iyi çıkış yapan yorumcusu’ Radio N101 "’En iyisi sizsiniz’ ödülünü aldı.

Sempatik duruşu ve ikiz kardeşi ile sergiledikleri performans ile kariyer basamaklarını hızla tırmanan Öykü Gürman'ın 2008 yılında TRT1 ekranında sunduğu "Boyalı Direk" isimli müzik ve sohbet programı da büyük beğeni topladı.

1.69 metre boyunda, 53 kilo ve Aslan burcu olanÖykü Gürman, 2015 yılında Yavuz 4 Ağustos 2015 tarihinde sevilen türkücü Yavuz Bingöl ile evlenmiş fakat anlaşmazlıkları sebep göstererek 8. ayın bitiminde2016 yılında boşanmıştır.

Sen Anlat Karadeniz dizisinin yıldızı Öykü Gürman, evliliğini bitirdikten sonra reklamcı sevgilisi Fatih İçmeli ile 1,5 yıldır birliktedir.

Şimdiye kadar dört film ve dizide yer alan Öykü Gürman, son olarak müziğini de yaptığı dizilerden birisi olan Sen Anlat Karadeniz'de Asiye Kaleli karakterini canlandırmaktadır.Kalelilerin ilk gelini ve kocası Mustafa’ya deliler gibi aşık olan Asiye kocasına pek dilli,kaynanasına ise lafını esirgemeyen, ama saygıda kusur etmeyen sevecen yufka yürekli ve merhametli, Yangazlar’ın biricik yengesi ayrıca Mustafa'nın "Oy Asiyem oy" diye meleştiği karısı Asiye.

Öykü Gürman’ın rol aldığı diziler ve filmler:

2018 – Sen Anlat Karadeniz (Asiye) (TV Dizisi)

2014 – Panzehir (Zeynep Korkut) (Sinema Filmi)

2014 – Urfalıyam Ezelden (Ceylan) (TV Dizisi)

2004 – Türkü Filmi (TV Dizisi)

Öykü Gürman’ın Albümleri:

2007 – Kısmet

2009 – İki Arada

2011 – Bir Başka

2014 – Urfalıyım Ezelden

2015 – Aşk Zamanı

Öykü Gürman’ın Ödülleri: