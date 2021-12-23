Oya Başar operasyon geçirdi

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Usta oyuncu Oya Başar (65), önceki gün gözünden operasyon geçirdi. Başar, hastane odasında çekilen fotoğrafını Instagram hesabından yayınladı.

Oya Başar, gönderisine, "Yarın gözümü güzelliklere, iyiliklere açmak istiyorum." ifadelerini not düştü. Takipçileri ise ünlü sanatçıya, "Geçmiş olsun." mesajlarıyla destek oldu.

"KEMOTERAPİ GÖRÜRKEN SETE GİDİYORDUM"

Öte yandan bir dönem kanser tedavisi gören ve atlatan Başar, hastalığı ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Yaşadığı süreci anlatan Oya Başar, "Kanser bir ceza değil, herkesin başına gelebilir. Hayata pozitif bakacağız. 'Benim Annem Bir Melek' dizisi sırasında kemoterapi alıyordum. Oynamaya ve sete gitmeye devam ettim. Hayatı bırakmamak lazım." demişti.