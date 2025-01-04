Oya Aydoğan: Ferdi Tayfur'da gördüğüm şöhreti hiçbirinde yaşamadım

2016 yılında hayatını kaybeden Oya Aydoğan, programda Ferdi Tayfur’un şöhretinin büyüklüğünü şu sözlerle dile getirmişti; "Müslüm Gürses’le çalıştım, Ferdi Tayfur’la çalıştım, İbrahim Tatlıses’le, Orhan Gencebay’la... Hepsiyle çalıştım. Ama hep demişimdir ki ben Ferdi Tayfur’da gördüğüm şöhreti hiçbirinde yaşamadım. Filmde bizi seçsin, bizimle oynasın diye herkes sıra bekliyordu. İnsanlar gelip kendini ayaklarının altına atıyordu, ‘Abi seni seviyoruz’ diye. Bu dediğim 1978 senelerinde falan."