Otoparkta küfürleşme kanlı bitti!

Tekirdağ'da olay dün akşam saat 23.30 sıralarında Çorlu'nun Çobançeşme Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı üzerinde bulunun otoparkta meydana geldi.
KÜFÜR YÜZÜNDEN TARTIŞMA ÇIKTI
DHA'da yer alan habere göre Ayhan Aydın (53), otomobiliyle geldiği otoparkta, B.B. ile karşılaştı. İkili arasında iddiaya göre, küfür yüzünden tartışma çıktı.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Tartışma sırasında B.B., üzerindeki taşıdığı bıçakla Aydın'ı bıçaklayıp, olay yerinden kaçtı. Olayı görenlerin ihbarıyla bölgeye gelen polis ve sağlık ekipleri, yerde kanlar içinde yatan Ayhan Aydın'ın öldüğünü belirledi. Aydın'ın cansız bedeni Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
KATİL ZANLISI KAÇTI
Çorlu Emniyet Müdürü Murat Tabak ile polis ekipleri olay yerinde incelemede bulundu. Çevredeki güvenlik kamerasını inceleyen polis, cinayet zanlısı B.B.'nin olay yerine gelen bir otomobille kaçtığını belirledi.
İSTANBUL'DA YAKALANDI
Otomobilin İstanbul'a gittiğinin tespit edilmesiyle birlikte İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, gittikleri İstanbul Esenyurt'ta B.B.'yi sabah saatlerinde gizlendiği evde yakaladı.
3 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI
Çorlu'ya getirilen B.B.'nin olay yerinden otomobille kaçmasına yardım ettiği belirlenen 3 kişi daha gözaltına aldı. B.B.'nin ilk ifadesinde, aralarında yaşanan küfürleşme yüzünden olayın meydana geldiğini söylediği öğrenildi.