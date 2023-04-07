Otoparkta küfürleşme kanlı bitti!

DHA'da yer alan habere göre Ayhan Aydın (53), otomobiliyle geldiği otoparkta, B.B. ile karşılaştı. İkili arasında iddiaya göre, küfür yüzünden tartışma çıktı.

Çorlu Emniyet Müdürü Murat Tabak ile polis ekipleri olay yerinde incelemede bulundu. Çevredeki güvenlik kamerasını inceleyen polis, cinayet zanlısı B.B.'nin olay yerine gelen bir otomobille kaçtığını belirledi.

Çorlu'ya getirilen B.B.'nin olay yerinden otomobille kaçmasına yardım ettiği belirlenen 3 kişi daha gözaltına aldı. B.B.'nin ilk ifadesinde, aralarında yaşanan küfürleşme yüzünden olayın meydana geldiğini söylediği öğrenildi.