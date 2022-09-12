Otomobille çarpıp sopalarla dövdüler!

İHA'da yer alan habere göre evlerinin bahçesinde oturan Mustafa D. ile oğlu Mahmut D. sohbet ettikleri sırada husumetlisi oldukları öğrenilen 4 kişi, otomobille gelerek çarptı.

Çarpmanın etkisiyle bahçeye savrulan baba ve oğlu, daha sonra araçta bulunan maskeli 3 kişi tarafından sopalarla darp edildi.

Yaşanan olay anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Polis kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.