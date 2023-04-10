Otomobilin çarptığı genç kız kurtarılamadı

İHA

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde, otomobilin çarptığı Yaren Zehra Aşık (22), hastanede yaşamını yitirdi

Kaza, Malkara-Keşan çıkışında meydana geldi. E.A idaresindeki otomobil, D110 Karayolu'nda Keşan istikametine seyir halindeyken yolun karşısına geçmeye çalışan Yaren Zehra Aşık'a çarptı.

Ağır yaralanan genç kız, olay yerine çağırılan ambulans ile Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Tekirdağ Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Aşık, tüm müdahalelere rağmen hayata tutunamadı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.