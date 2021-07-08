Otomobilden iş yerine kurşun yağdırdı

SİLAHLI SALDIRI! Antalya'da bir iş yerine otomobilden kurşun yağdırdılar! - Haberler

İHA

Antalya'da bir işyerine otomobil içerisinden silahla ateş ederek kaçan şüpheliler, polisin takibi sonucunda 2 saat içerisinde yakalandı. Silahlı saldırı anı ve çalışanların saldırı sırasındaki kaçışmaları güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Manavgat ilçesi Sanayi Sitesi 2047 sokakta bulunan bir oto tamir ve bakım servisinde yaşandı. 07 K 5536 plakalı otomobille iş yerinin önüne gelen şüpheliler, otomobilin sağ ön camından çıkardıkları tabanca ile iş yerini kurşun yağmuruna tuttu. Silah sesiyle birlikte iş yerinde çalışan personel korku içerisinde kaçıştı. Otomobilin geçtiği yerde 2 patlamış 2 adet de patlamamış mermi çekirdeği bulundu.

Olayın ardından Manavgat Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Güvenlik kameralarından plakası ve rengi belirlenen araç, Manavgat Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin çalışmaları sonucunda yaklaşık 2 saat sonra Salkımevler Mahallesi sınırlarında kanal yolunda ele geçirildi. Polisleri gören şüphelilerin, camdan Manavgat Irmağı'na atmaya çalıştıkları silah yola düştü. Aşırı derece alkollü oldukları gözlenen 2 şüpheli arka plakası sökülmüş olduğu görülen araçtan indirilerek polis aracına alındı.

Polislerin durdurduğu aracı sanayi sitesinde kurşunlama olayını da gerçekleştiren İbrahim D.'nin kullandığı belirlendi. Sürücü belgesi olmadığı belirlenen İbrahim D.'nin 1.82 promil alkollü olduğu görüldü. İbrahim D. hakkında alkollü ve sürücü belgesi olmaksızın araç kullanmak ve aracın arka plakasını sökmek suçlarından 4 bin 552 TL para cezası yazıldı. Araç içerisinde 2.32 gram esrar maddesi ele geçirildi. Asayiş Büro Amirliği'ne götürülen 2 şüpheliden İbrahim D. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Alanya Cezaevi'ne gönderilirken, ismi açıklanmayan ve yakalandığında yanında bulunan bir kişi serbest bırakıldı.