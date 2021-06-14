Peugeot, yılın ilk 5 ayında toplam satışlarında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 17 büyüyerek 16 bin 933 adetlik satışa ulaştı. Markadan yapılan açıklamada, Mayıs ayını SUV pazarında lider olarak kapatıldığının bilgisi paylaşıldı.

Fransız üreticinin SUV sınıfındaki temsilcileri 2008, 3008 ve 5008'in, Mayıs ayında 1.971 adetlik toplam satışa ulaşarak yüzde 13.9 pazar payı elde ettiği belirtildi.

Peugeot Türkiye Genel Müdürü İbrahim Anaç, "İlk 5 ayda geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 17 büyüme gerçekleştirerek 16 bin 933 adede ulaştık. Bu dönemde, hafif ticari araç modellerimizde de yüzde 96 gibi ciddi bir büyüme kaydettik. Öte yandan, binek ve toplam pazar payımız geçen yılın aynı dönemine göre bir miktar düştü. Bunun temel nedeni olarak küresel tedarik zincirinde yaşanan problemleri gösterebiliriz. Birçok marka gibi bizler de bu problemlerin etkisini gördük" dedi.

Otomotiv pazarının 5 aylık dönemini de değerlendiren İbrahim Anaç, "2021 yılına da pandemi ve beraberinde getirdiği üretimdeki birtakım kısıtlamalarla giriş yapıldı. Ancak, pazardaki büyüme hız kesmedi. Ocak-Mayıs döneminde toplam pazar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 72 büyüdü ve 314 bin 882 adet olarak gerçekleşti. İlk 5 ay markalar bazında ürün tedarikinin çok önem kazandığı bir dönem oldu. Mayıs ayında karantina sebebi ile sadece 11 gün showroom’lar açıktı. Buna rağmen satış adedinin 54 bin 734 adet olarak gerçekleşmesi pazardaki talebin devam ettiğine işaret olarak alınabilir" görüşünü paylaştı.