Otomobil yağmur suyu kanalına düştü: 1 ölü, 2'si çocuk 3 yaralı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, yağmur suyu kanalına düşen otomobildeki 1 kişi öldü, 22si çocuk 3 kişi yaralandı. Kazada, otomobilin hız kadranının 100 kilometrede takılı kaldığı görüldü.
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İnegöl'den Bursa'ya seyir halinde olan Cihan Yıldızhan (39) yönetimindeki otomobil, Bursa-Ankara kara yolu Şehitler Mahallesi'nde kontrolden çıktı.
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Savrulan otomobil, yağmur suyu kanalına düşerken sürücü ile yanındaki 3 kişi araçta sıkıştı.
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İhbarla olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları araçtan çıkarılan sürücü ile Hayriye Yıldızhan (59), Nisanur Y. (13) ve Eymen Y. (5), sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, ambulanslarla kaldırıldıkları İnegöl Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı.
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Yaralılardan Hayriye Yıldızhan, müdahaleye rağmen kurtarılamazken, durumu ağır olan Eymen Y. de Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
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Otomobilin hız kadranının 100 kilometrede takılı kaldığı görülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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