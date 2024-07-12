Otomobil motosiklete çarptı: 2 ölü, 3 yaralı
Aksaray'da otomobil, motosiklete arkadan çarptı. Kazada motosikletteki 2 genç hayatını kaybetti, otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Aksaray'da 19 yaşındaki Suriye uyruklu Mehrullah Moradı yönetimindeki otomobil, Nurullah Arık'ın kullandığı motosiklete arkadan çarptı.
Kazada başında kask bulunmayan motosiklet sürücüsü Nurullah Arık, arkasında oturan arkadaşı Erdal Yıldız, otomobil sürücüsü Mehrullah Moradı, Abdullah Chapa (23) ve Sanaullah Jumalı (20) yaralandı.
Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI
Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Nurullah Arık (27) ile Erdal Yıldız (22) kurtarılamadı.
Tedavisinin ardından taburcu olan Mehrullah Moradı ise gözaltına alındı.