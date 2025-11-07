Habertürk
        Otomobil elektrik direğine çarptı: 2 yaralı

        Aksaray'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin elektrik direğine çarptığı kazada 2 kişi ağır yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2025 - 00:40 Güncelleme: 07.11.2025 - 00:40
        Otomobil elektrik direğine çarptı: 2 yaralı
        Kaza, saat 22.00 sıralarında Selçuklu Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı’nda meydana geldi.

        Oktay Kılıç (21) yönetimindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

        Kazada otomobil sürücüsü Oktay Kılıç ile yolcu Tuğçe Filikçi (22) araçta sıkışıp, yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Sıkıştığı yerden çıkarılan 2 yaralı ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

        Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

        Fotoğraf: DHA

