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        Haberler Gündem Güncel Otomobil, belediye otobüsüne çarptı: 1 ölü, 3 yaralı | Son dakika haberleri

        Otomobil, belediye otobüsüne çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, yolcu alan belediye otobüslerine çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2024 - 10:12 Güncelleme: 08.09.2024 - 10:12
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        • 1

          İzmit'te D-100 kara yolu İstanbul yönünde seyreden Sinan Y. idaresindeki otomobil, Serdar Mahallesi İSU Genel Müdürlüğü mevkisinde kontrolden çıkarak, durakta yolcu alan 41 BR 278 ve 41 BR 241 plakalı belediye otobüslerine çarptı.

        • 2

          İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan 4 kişi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarıldı.

        • 3

          Sürücü ile araçta bulunan Abdullah Kurmaz, Bayram Yiğit A. ve Kadir İ, Kocaeli Devlet, Seka Devlet ve Kocaeli Şehir hastanelerine kaldırıldı.

          Yaralılardan Kurmaz, Seka Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

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