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Otomobil 150 metre yükseklikteki uçuruma yuvarlandı : 2 yaralı

Kocali'nin Derince ilçesinde tüyleri diken diken eden trafik kazası. Otomobil 150 metre yükseklikteki uçuruma yuvarlandı : 2 yaralı

Giriş: 13.05.2023 - 20:54 | Güncelleme: ABONE OL
Otomobil 150 metre yükseklikteki uçuruma yuvarlandı : 2 yaralı
İHA

Kocaeli’nin Derince ilçesinde eve dönüş yolunda sürücüsün kontrolünden çıkan otomobil 150 metrelik uçuruma yuvarlandı. Defalarca takla attıktan sonra durabilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, Fatih Sultan Mahallesi Yörükler Mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Y. idaresindeki otomobil rampa aşağıya indiği esnada sürücüsünün kontrolünden çıkarak 150 metre uzunluğundaki uçuruma yuvarlandı.

Defalarca takla atan otomobil ters vaziyette durabildi. Kazanın şiddetiyle sürücü ve teyzesi G.A. yaralandı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesiyle bölgeye itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri otomobilin bulunduğu alana inerek yaralıları kurtarmak için çalışma başlattı. Sıkıştığı yerden çıkarılan yaralılar sağlık ekipleri ve kaza yerine gelen vatandaşların yardımıyla sedyeye alınarak ambulansa taşındı. İki yaralı ardından Kocaeli Şehir Hastanesi ile Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Öte yandan, sürücü K.K.’nin teyzesi G.A. ile ahırlarında bulunan hayvanları beslemeye gittiği ve evlerine döndüğü esnada kaza yaptıkları öğrenildi.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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