DHA

Konya'da bindiği belediye otobüsün şoförünü dövdükten sonra kaçan Muhammed Ahmet A. (22),polis tarafından kısa sürede yakalandı. Muhammed Ahmet A.'nın ifadesinde, ''Canım sıkıldığı için saldırdım'' dediği öğrenildi. Saldırganın 3 gün önce de başka bir otobüsün camını kırdığı ortaya çıktı.

Olay, dün akşam saatlerinde merkez Meram ilçesi Gödene Mahallesi Sultan Ahmet Caddesi'nde meydana geldi. Muhammed Ahmet A., bindiği belediyesinin kimliği açıklanmayan otobüs şoförüne saldırıp dövdü.

Ardından otobüsten inip kaçan saldırgan, Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince kısa sürede yakalandı.

"CANIM SIKILDIĞI İÇİN SALDIRDIM"

3 gün önce başka bir otobüsün camını kırıp 5 bin lira maddi zarara yol açan ve 9 suçtan kaydı olan Muhammed Ahmet A. ifadesinde, ''Canım sıkıldığım için saldırdım'' dedi.