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        Haberler Gündem Güncel Otobüs şoföründen 2 yaşındaki çocuğa hayat kurtaran müdahale | Son dakika haberleri

        Otobüs şoföründen 2 yaşındaki çocuğa hayat kurtaran müdahale

        Malatya'da bir belediye otobüsünde nefes borusuna çikolata kaçan 2 yaşındaki kız çocuğu, şoförün Heimlich manevrasıyla kurtarıldı. Şoförün çocuğu kurtardığı anlar otobüsün iç kamerasınca görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 11:01 Güncelleme: 25.10.2024 - 11:01
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        Otobüs şoföründen hayat kurtaran müdahale
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        Malatya'da, Elemendik Konteyner Kent hattında sefer yapan belediye otobüsünde, annesinin kucağında seyahat eden 2 yaşındaki kız çocuğunun nefes borusuna çikolata kaçtı.

        Durumu fark eden şoför Mustafa Baştuğ, annesinin kucağından aldığı çocuğu Heimlich manevrasıyla kurtardı.

        Şoförün çocuğu kurtardığı anlar otobüsün iç kamerasınca görüntülendi.

        Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Boğazına çikolata kaçması sonucu nefes alamayan ve ciddi bir hayati tehlike atlatan 2 yaşındaki evladımızı Heimlich manevrasıyla kurtaran kıymetli çalışma arkadaşımız, şoförümüz Mustafa Baştuğ'u tebrik ediyorum. Bu olay, ilk yardım eğitiminin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Toplum olarak bu konuda bilinçli olmalıyız." ifadelerini kullandı.

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        #Heimlich Manevrası
        #Malatya
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