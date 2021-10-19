Otobüs ile minibüs çarpıştı! 20 kişi yaralandı

AA

Alınan bilgiye göre, sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 33 H 0013 plakalı özel halk otobüsü, 33 M 0444 plakalı minibüs ile çarpıştı.

AA'nın haberine göre, çevredeki durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Kazada 20 kişi yaralandı.

Yaralılardan 13'ü ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı, hafif yaralı 7 kişinin tedavileri sağlık ekiplerince olay yerinde yapıldı. Kaza nedeniyle bulvarda araçların geçişi bir süre kontrollü şekilde sağlandı.