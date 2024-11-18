Otobüs devrildi! Can kaybı ve çok sayıda yaralı var - Son dakika haberi | Son dakika haberleri

Otobüs devrildi! Can kaybı ve çok sayıda yaralı var - Son dakika haberi | Son dakika haberleri

Eskişehir'de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 41 kişi yaralandı.

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YOLDAN ÇIKARAK DEVRİLDİ

AA'da yer alan habere göre Eskişehir-Seyitgazi kara yolunun Derbent mevkisinde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen Kamil Koç firmasına ait yolcu otobüsü, yoldan çıkarak devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişinin öldüğü, 41 kişinin yaralandığı bildirildi.

REKLAM 44 KİŞİ BULUNUYORDU Yaralılar sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere sevk edildi. Alanya-Bursa seferini yapan otobüste şoför ve muavin dahil 44 kişinin bulunduğu öğrenildi. ÖLEN YOLCUNUN İSMİ BELLİ OLDU Kazada ilk belirlemelere göre yolculardan Nihat Yüceler'in (56) öldüğü, 30 kişinin yaralandığı bildirildi. VALİLİKTEN AÇIKLAMA Eskişehir Valiliğinden yapılan açıklamada, Odunpazarı ilçesi Karapazar Mahallesi, Derbent mevkisinde saat 07.55 sularında Seyitgazi ilçesi istikametinden Eskişehir istikametine seyreden, içerisinde 44 yolcunun bulunduğu otobüsün havanın yağışlı olması ve sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıkması ve takla atması sonucu tek taraflı ölümlü ve yaralanmalı trafik kazasının meydana geldiği bildirildi.

"Kazada, ilk belirlemelere göre 1 yolcu olay yerinde hayatını kaybetmiş, 41 yolcu yaralanmıştır." denilen açıklamada, şöyle denildi: "17 yaralı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, 14 yaralı Eskişehir Şehir Hastanesine, 10 yaralı Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesine sevk edilmiştir. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilen yaralılardan birinin durumu ağırdır. Kazada hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz."

SORUŞTURMA BAŞLATILDI Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığından açıklamada, kazanın Seyitgazi ilçesi istikametinden Eskişehir'e seyir halinde olan yolcu otobüsünün havanın yağışlı olması ve sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana geldiği bildirildi. Açıklamada, kazada otobüste yolcu olarak bulunan 1 kişinin kaza yerinde yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin yaralandığı kazayla ilgili Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma, olay yeri inceleme ve otopsi işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Yaşar Bildirici, gazetecilere, 44 kişinin bulunduğu otobüste 1 yolcunun hayatını kaybettiğini belirterek, yaralananların 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi, Yunus Emre Devlet Hastanesi ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldığını söyledi. Yaralılardan birinin genel durumunun iyi olmadığını anlatan Bildirici, "Entübe bir şekilde yoğun bakım ünitesine alındı. Diğer vakalarımızın şimdilik genel durumları iyi gözüküyor. Görüntüleme cihazlarındalar. Tetkik ve tahlilleri yapılıyor. İnşallah onlar da ciddi bir sorun beklemiyoruz." diye konuştu.