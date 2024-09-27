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        Haberler Gündem Güncel Otobüs bekleyen kadına tüfekli saldırı | Son dakika haberleri

        Otobüs bekleyen kadına tüfekli saldırı

        Burdur'da otobüs durağında bekleyen bir kadına av tüfeğiyle ateş açıldı. Saldırıda yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2024 - 10:53 Güncelleme: 27.09.2024 - 10:53
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          Burdur'un Şirinevler Mahallesi Armağan İlci Bulvarı'ndaki otobüs durağında bekleyen R.K. isimli kadına, E.E. tarafından henüz belirlenemeyen sebeple yolun karşısından av tüfeğiyle ateş edildi.

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          R.K'nin yaralandığı saldırı nedeniyle olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        • 3

          Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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          Hasar gören durakta inceleme yapan polis, kaçan E.E'yi yakalamak için çalışma başlattı.

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