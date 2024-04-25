Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Otizmli gence şiddete 1 yıl hapis! - Güncel haberler

        Otizmli gence şiddete 1 yıl hapis!

        Mersin'de engelli bakım merkezinde otizmli bir gence şiddet uyguladığı gerekçesiyle yargılanan bakıcı 12 ay hapis cezasına çarptırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 15:20 Güncelleme: 25.04.2024 - 15:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Otizmli gence şiddete 1 yıl hapis!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mersin'in Mezitli ilçesinde, engelli bakım merkezinde otizm engelli gence şiddet uyguladığı gerekçesiyle yargılanan bakıcı, 12 ay hapis cezasına çarptırıldı.

        Mersin 18. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, başka suçtan tutuklu sanık Ali K, şiddete uğrayan otizmli E.K'nin (20) annesi Muazzez Ünal ve taraf avukatları katıldı.

        AİLE EN AĞIR CEZAYI TALEP ETTİ

        AA'da yer alan habere göre bakıcı sanık Ali K, olay nedeniyle pişman olduğunu belirterek, "E.K. ve ailesinden özür diliyorum. Böyle bir durumdan dolayı karşınıza çıktığım için pişmanım." dedi.

        E.K'nin annesi Muazzez Ünal, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

        Müşteki avukatı Mavi Özge Öz ise sanığın E.K'yi 8 dakika boyunca darp ettiğini, bu nedenle Ali K'nin "eziyet" suçundan cezalandırılmasını istedi.

        REKLAM

        Hakim, sanık Ali K'ye "beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak kişiye karşı basit yaralama suçu"ndan 8 ay hapis cezası verdi. Suçun, yüzde 94 engelli kişiye karşı işlenmesi nedeniyle ceza 12 aya yükseltildi. Sanığın mevcut halinin devamına da karar verildi.

        "BU CEZA TAM BİR CEZA DEĞİL"

        Müşteki avukatlarından Alptuğ Bilgili, duruşma sonrasında gazetecilere, mağdur E.K'nin yüzde 94 otizm engelli olduğunu söyledi.

        Sanığın "eziyet" ve "silahla tehdit" suçundan ceza almasını istediklerini belirten Bilgili, "Bu kararın hukuka aykırı olduğu düşüncesindeyiz. Karara karşı her türlü kanun yoluna müracaat edeceğiz. İnşallah bir daha böyle olaylar yaşanmaz. Yaşansa bile cezasız kalmaz. Bu ceza tam bir ceza değil açıkçası." diye konuştu.

        Avukatlardan Mavi Özge Öz de güvenlik kamerası görüntülerinde 8 dakika boyunca E.K'nin sistemli ve sürekli şekilde darp edildiğinin görüldüğünü belirterek, suçun "eziyet" kapsamında olduğunu, karara itiraz edeceklerini anlattı.

        Mersin Otizm ve Özel Çocuk Anneleri Derneği Başkanı Nazmiye Yaman da davanın takipçisi olacaklarını dile getirdi. Engelli bakım merkezindeki güvenlik kamerasınca, 25 Ocak'ta meydana gelen olay kaydedildi. Görüntülerde, bakıcı Ali K'nin merkezin ortak kullanım alanındaki kanepede oturan E.K'nin yanına giderek gence şiddet uygulaması yer alıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #haberler
        #Mersin
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Otomobil kafeye daldı, kedi saniyelerle kurtuldu
        Otomobil kafeye daldı, kedi saniyelerle kurtuldu
        "Toz taşınımında mümkün olduğunca dışarı çıkmayın" uyarısı!
        "Toz taşınımında mümkün olduğunca dışarı çıkmayın" uyarısı!
        Gözlerini Fenerbahçe'nin rekoruna dikti!
        Gözlerini Fenerbahçe'nin rekoruna dikti!
        Genç doktor öldü! 2'si ağır 6 yaralı! Zincirleme kaza!
        Genç doktor öldü! 2'si ağır 6 yaralı! Zincirleme kaza!
        59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda 5. etap koşuluyor
        59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda 5. etap koşuluyor
        3 aydır sinyal alınamıyor! Tuba'nın pili bitti
        3 aydır sinyal alınamıyor! Tuba'nın pili bitti
        Polat çifti silahlı saldırı davasında hakim karşısında
        Polat çifti silahlı saldırı davasında hakim karşısında
        Tarlabaşı'nda rezidans fiyatına tropik ada
        Tarlabaşı'nda rezidans fiyatına tropik ada
        Cezaevine gönderildi! Öğrenciye istismar!
        Cezaevine gönderildi! Öğrenciye istismar!
        Türk takımları kaç eleme oynayacak?
        Türk takımları kaç eleme oynayacak?
        Sarayla reçel savaşı
        Sarayla reçel savaşı
        Sürpriz aday! Sergen Yalçın kararı
        Sürpriz aday! Sergen Yalçın kararı
        Feci olay! İndiği aracının altında kaldı!
        Feci olay! İndiği aracının altında kaldı!
        Husumetlisine kurşun yağmuru! "Konuşmak" için buluşma cinayetle bitti!
        Husumetlisine kurşun yağmuru! "Konuşmak" için buluşma cinayetle bitti!
        Avrupa'da peş peşe 1 euroya ev kampanyaları
        Avrupa'da peş peşe 1 euroya ev kampanyaları
        Ziyaretçi kabul edebilecek
        Ziyaretçi kabul edebilecek
        Çorlu tren kazası davasında karar çıktı
        Çorlu tren kazası davasında karar çıktı
        İstanbul Park ihalesi iptal olmadı
        İstanbul Park ihalesi iptal olmadı
        Cazibe merkezi Galatasaray!
        Cazibe merkezi Galatasaray!
        Habertürk Anasayfa