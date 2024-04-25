Otizmli gence şiddete 1 yıl hapis!

Mersin'in Mezitli ilçesinde, engelli bakım merkezinde otizm engelli gence şiddet uyguladığı gerekçesiyle yargılanan bakıcı, 12 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Mersin 18. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, başka suçtan tutuklu sanık Ali K, şiddete uğrayan otizmli E.K'nin (20) annesi Muazzez Ünal ve taraf avukatları katıldı.

AİLE EN AĞIR CEZAYI TALEP ETTİ

AA'da yer alan habere göre bakıcı sanık Ali K, olay nedeniyle pişman olduğunu belirterek, "E.K. ve ailesinden özür diliyorum. Böyle bir durumdan dolayı karşınıza çıktığım için pişmanım." dedi.

E.K'nin annesi Muazzez Ünal, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

Müşteki avukatı Mavi Özge Öz ise sanığın E.K'yi 8 dakika boyunca darp ettiğini, bu nedenle Ali K'nin "eziyet" suçundan cezalandırılmasını istedi.

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Hakim, sanık Ali K'ye "beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak kişiye karşı basit yaralama suçu"ndan 8 ay hapis cezası verdi. Suçun, yüzde 94 engelli kişiye karşı işlenmesi nedeniyle ceza 12 aya yükseltildi. Sanığın mevcut halinin devamına da karar verildi.