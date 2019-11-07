MEB'e tepki gösterdiler

İstanbul Otizm Gönüllüleri Derneği'nden yapılan açıklama şöyle;

"Mehmetçik İlkokulu'nda otizmli çocukların eğitim almasını istemeyen okul velilerinin protestolarını ve çocukların yuhalanmasıyla ilgili bilgileri takip ediyoruz. Ne yazık ki; gelen haberlerin doğru olduğunu teyit ettik. Hadise bu noktaya gelene kadar okul müdürünün nasıl bir çözüm ürettiğini ve İl Milli Eğitim Müdürü'nün haberi olup olmadığını bilmek isteriz. Otizmli bireylerin eğitim sorununu öğrenmek isteriz. Otizmli bireylerin eğitim sorununu kördüğüm noktasına getirip, okul müdürleri, veliler derken yetmezmiş gibi bir de muhtarların inisiyatifine bırakan MEB'den bir açıklama bekliyoruz. İdari soruşturma yürütülürken aynı zamanda bu duruma sebebiyet verenler hakkında suç duyurusunda bulunacağımızı tüm kamuoyunun bilgilerine sunarız."