Sosyal bu horozu konuşuyor! Denizli'De bir horoz uzun süre ötüp nefesi yetmeyince bayıldı. Öterken bayılan horozun görüntüleri sosyal medyada büyük beğeni toplarken Türkiye trendlerine girmeyi başardı.

Sahibi Okan Gökbudak'ın sosyal medya üzerinden paylaştığı öterken bayılan horoz görüntüsü saatler içinde binlerce beğeni aldı.

Gökbudak, horozunun öttüğünü duyunca yanına gittiğini söyleyerek, "Çok uzun ötünce bakakaldım. Bir süre sonra sallanmaya başladı, bayıldı. Bu anları kayda aldım. Bayılmasının sebebi hırsına yenik düşmesinden dolayı. Kendisine dur demeyi bilmediği için nefesi yetmiyor ve bayılıyor. Böylesi çok nadir görülüyor" dedi.