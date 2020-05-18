AA

Oteller, Kültür ve Turizm Bakanlığının Sağlıklı Turizm Sertifikasyonu ile 81 İl Kültür Turizm Müdürlüklerine gönderdiği konaklama tesislerinin uymak zorunda oldukları hijyen genelgesinin kriterlerini yerine getirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un sertifikasyon ve genelgenin en önemli sac ayağını oluşturduğunu söylediği "personel eğitimi" için oteller yarış halinde.

İnternet ortamında online olarak sürdürülen eğitimler, Kovid-19 tedbirleri kapsamında izlenmesi gereken politikalar ve önlemleri içeriyor.

"SOSYAL MESAFEYE UYDUĞUMUZ SÜRECE SIKINTI OLMAYACAK"

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, zorunlu tutulmayan sertifikasyonun şartlarını yerine getirmek için çalıştıklarını, genelge yükümlülüklerine de tam anlamıyla uyacakları bir sistem oluşturduklarını söyledi.

Dernek çatısı altındaki otellerin hepsinin ve yöneticilerinin her sezon hijyen kurallarını yerine getirdiğini söyleyen Atmaca, tesislerde bu sezon ekstra olarak ziyaretçi ve personelin sık sık ateşini ölçeceklerini, maske kullanacaklarını ve sosyal mesafe kuralını uygulayacaklarını anlattı.

Atmaca, "Sosyal mesafeye otellerde uyduğumuz sürece sıkıntı olmayacak. Temizlik ve hijyen kuralları zaten uyduğumuz yükümlülüklerdi. Sadece daha fazla kayıt altına alacağız." dedi.

ULUSLARARASI DENETLEME KURULUŞLARINDAN OTELCİ,LERE EĞİTİM

Konaklama sektörü personelinin Kovid-19 ile mücadele konusunda online eğitime başladığını belirten Atmaca, şöyle devam etti:

"Uluslararası denetleme kuruluşları, gıda ve hijyen konusunda uzman olan şirketler, online olarak 2 aydır otelcilere eğitim veriyor. Uluslararası alanda başarılı şirketlerimizden Eczacıbaşı, yaklaşık 120 profesyonel otel yöneticisine koronavirüs için eğitim verdi. Asla yüz yüze eğitimler almıyoruz. Online olarak aldığımız eğitimler oldukça yoğun ve detaylı bir şekilde yapılıyor."

Atmaca, sezon başladığında otel yöneticilerinin tesislerinde olası bir sıkıntı halinde ne yapacaklarına, aldıkları önlemlerin kayıtlarına yönelik analizleri nasıl değerlendireceklerine yönelik eğitim almaya devam edeceklerini belirterek, gelecek haftadan itibaren otellerin bütün personeline eğitim vermeye yoğun bir şekilde devam edileceğini ve 10 gün sonra bu eğitimlerin tamamlanmış olacağını kaydetti.

"ÖNCE ALMAN TURİSTLERİN GELECEĞİNİ UMUYORUZ"

Otelleri etkileyen en önemli konunun sosyal mesafe ve tesislerin kapasitesini azaltmak olduğuna dikkati çeken Atmaca, "Personel eğitimi de ilk defa bu kadar yoğun bir şekilde yapılıyor. Çünkü ilk defa personelimiz eldiven ve maskeyle çalışacak. Otellerin mutfak bölümlerinde eldiven ve maske hep kullanılıyordu ama ilk defa bütün bölümlerde kullanılmış olacak. Bunlar kolay adapte olunabilecek konular. Biz hazırız." diye konuştu.

Atmaca, otellerin kısa zaman içinde hijyenden gıda teminine, sosyal mesafe kurallarından mutfaklarda uyulması gereken kurallara kadar pek çok alanda hazırlıklarını tamamlayacağını, tek eksiklerinin ise misafirleri olduğunu söyledi.

Haziran ayı itibarıyla yurt içi ve yurt dışından misafir beklediklerini dile getiren Atmaca, "Haziran ayının ortasından itibaren önce Alman turistlerin geleceğini, yerli turistlerin de bayram sonrasında geleceğini umut ediyoruz. Haziran ayına odaklandık. Oteller olarak hazırız. En geç 10 gün içerisinde sektörün tamamı açılır duruma gelecek." ifadelerini kullandı.