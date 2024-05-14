ÖSYM Milli Savunma Üniversitesi MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 MSÜ tercih sonuçları sorgulama ekranı
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı tercihlerini tamamlayan adaylar MSÜ tercih sonuçları sorgulaması yapıyor. 10 Mayıs'ta tercih dönemi sona erdi. Harp Okulu ve Astsubay Meslek Yüksek Okulu tercihleri ayrı ayrı değerlendirileceği MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, 2024 ÖSYM Milli Savunma Üniversitesi MSÜ tercih sonuçları sorgulama ekranı
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MSÜ tercih sonuçları için geri sayım sürüyor. Tercih dönemi sona eren öğrenciler Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercih sonuçlarını personeltemin.msb.gov.tradresinden öğrenilecek. Peki MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 ÖSYM Milli Savunma Üniversitesi MSÜ tercih sonuçları sorgulama ekranı
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MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MSÜ tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağıyla ilgili tarih verilmedi. Açıklama yapıldığında haberimizde yer alacaktır.
MSÜ TERCİHLERİ SONA ERDİ!
MSÜ tercihleri, 3 Nisan ile 10 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirildi. Adaylar Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini tamamladı.
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MSÜ İÇİN TYT VE AYT SINAVI ŞARTI
Harp Okulları için;
2024 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testine girmeleri gerekmektedir.
2024-YKS’nin 2. Oturumu olan Alan Yeterlilik Testlerine (AYT) girmeleri gerekmektedir.
Astsubay Meslek Yüksekokulları için;
2024 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testine (TYT) girmeleri gerekmektedir.
Harp Okullarına (HO) kadın ve erkek, Astsubay Meslek Yüksekokullarına (Asb. MYO) sadece erkek öğrenci alınacaktır.
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