Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere ön lisans mezunları arasından büro personeli, lisans mezunları arasından mühendis, hemşire, avukat, diyetisyen meslek gruplarından alımı yapacağını duyurdu. Bu kapsamda; ÖSYM, KPSS-2024/3 tercih kılavuzunu yayınladı ve tercih süreci başladı. Peki, MEB sözleşmeli personel alımı başvuruları ne zaman, nasıl başvuru yapılır?" İşte detaylar...