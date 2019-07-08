08 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 DGS tercihleri ne zaman yapılacak? sorularının cevabı sınava giren adaylar tarafından merakla araştırılıyor. Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine geçmesine sağlayan DGS sınavının soru ve cevap anahtarı yayımlanmıştı. Şimdi gözler DGS sonuçlarının açıklanacağı tarihte. İşte DGS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ve 2019 ÖSYM takvimi...
DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM 2019 sınav takviminde DGS sonuçlarının açıklanacağı günü yayınlandı. DGS Dikey Geçiş Sınavı 25 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak.
DGS SONUÇ SORGULAMA EKRANI 2019
DGS sonuçları sorgulama ekranına ulaşmak için 25 Temmuz'da https://sonuc.osym.gov.tr/ adresine tıklayarak TC Kimlik numaranızı girerek, sonuçlarım ekranına tıklamanız durumunda DGS sonuçlarını öğrenebileceksiniz.
DGS SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI
DGS SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI
ÖSYM sınavın ardından dün akşam saatlerinde DGS soru ve cevaplarını yayınladı. ÖSYM'den yapılan açıklama şu şekilde:
"30 Haziran 2019 tarihinde uygulanan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavının (2019-DGS) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının % 10’u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.
Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 30 Haziran 2019 tarihinde saat 14.10’dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.
2019 DGS SORU VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ
Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz."
DGS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
DGS puanları, adayların sınav sonuçlarından hesaplanan sözel ve sayısal standart puanlarının ve ön lisans öğrenimlerinde elde ettikleri akademik not ortalamalarından hesaplanan ön lisans başarı puanlarının (ÖBP) belli katsayılarla çarpılarak toplanmasıyla elde edilecektir.
DGS puanını oluşturacak olan sayısal ve sözel standart puanlar ile Ön Lisans Başarı Puanının ağırlıklarını belirleyen katsayılar, Tablo-A’da yer almaktadır. Her aday için puanlar, tablodaki katsayılar ile çarpılarak toplanacak ve bulunacak toplam, adayın ilgili DGS puanını oluşturacaktır. Her iki testten de en az 0,5 ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanacaktır. Her iki testten de en az 0,5 ham puanı bulunmayan adayların DGS puanı hesaplanmayacaktır.
DGS Puanları
Sayısal Standart Puan
Sözel Standart Puan
Ön Lisans Başarı Puanı (ÖBP)*
Sayısal DGS Puanı (DGS - SAY)
3
0,6
0,6
Sözel DGS Puanı (DGS - SÖZ)
0,6
3
0,6
Eşit Ağırlıklı DGS Puanı (DGS - EA)
1,8
1,8
0,6
DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 DGS tercihleri ne zaman yapılacak?
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