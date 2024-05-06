Parfüm şişelerinden buhurdanlık ve gülabdanlara, muhafaza sandıklarından sunum tablalarına, eski parfüm damıtma makinelerinden koku aparatlarına kadar geniş bir seçkinin içerisinde bulunduğu “Gılaf-ı Reyya: Osmanlı’dan Günümüze Koku Şişeleri” sergisi, Kuveyt Türk’ün katkılarıyla Türk ve İslam Eserleri Müzesi’nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Koleksiyoner Bekir Kantarcı’nın Osmanlı dönemine ait kokuları odağına alarak oluşturduğu koleksiyonunda yer alan seçkin eserlerden oluşan serginin danışmanlığını Prof. Dr. Üzlifat Özgümüş, küratörlüğünü ise Beste Gürsü üstlendi. Serginin açılışına Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, İstanbul Vali Yardımcısı Özlem Bozkurt Gevrek, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz ve sanatseverler katıldı.

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“Medeniyetimizin zengin mirasını gün yüzüne çıkartıyoruz”

İslam sanat tarihi araştırmacısı ve koleksiyoner Bekir Kantarcı, serginin açılışında yaptığı konuşmada, "Gılaf-ı Reyya: Osmanlı’dan Günümüze Koku Şişeleri sergisiyle koleksiyonumun huzurlarınızda olmasından çok mutluyum. Medeniyetimizin zengin mirasını gün yüzüne çıkartan bu sergi, umarım bir koku kültürü müzesine de öncülük eder" ifadelerini kullandı.

Koku şişesi kültürüne ışık tutan bir koleksiyon

Sergide yer alan seçki, Kantarcı’nın yıllar içinde büyük bir titizlikle bir araya getirdiği, 18. yüzyıldan 20. yüzyıl ortalarına kadar uzanan geniş bir periyodu kapsayan koku şişesi koleksiyonundan oluşuyor. Sergi kapsamından gülabdanlardan buhurdanlara, Beykoz camlarından Avrupa kristallerine, birbirinden farklı malzemeler, teknikler ve uygulamalarla üretilmiş, özellikle malzeme itibarıyla geniş bir perspektif içinde ele alınmış formlar bir araya getirildi. Altın, gümüş ve tombak gibi değerli metaller, porselen ve fildişi, cam örnekler, seramikler ve mineli işlemelere uzanan malzeme çeşitliliğinin yanı sıra yerel ve Batılı üsluplarda üretilmiş koku kapları ve parfüm şişeleri geniş bir dönemdeki koku şişesi kültürüne ışık tutuyor.