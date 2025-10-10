Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar

        Osmanlı Türkçesiyle çekilmiş film ortaya çıktı

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün yaptığı incelemelerde, uzun yıllardır kayıp olduğu düşünülen Zafer Yollarında filmine ait görüntüler bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.10.2025 - 11:05 Güncelleme: 10.10.2025 - 11:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Osmanlı Türkçesiyle çekilmiş film ortaya çıktı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Türk sinema tarihine ışık tutacak önemli bir bulguya ulaştı.

        Arşiv çalışmaları kapsamında yapılan incelemelerde, uzun yıllardır kayıp olduğu düşünülen “Zafer Yollarında” filmine ait görüntüler tespit edildi.

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

        “Türk sinema tarihine ışık tutan önemli bir bulguya ulaştık. Arşiv çalışmalarımız kapsamında, uzun yıllardır kayıp olduğu düşünülen ‘Zafer Yollarında’ filmine ait görüntüler tespit edildi.

        Yapılan incelemelerde, bu tarihî yapımın yönetmeninin sanıldığı gibi Fuat Uzkınay değil, sinema ve tiyatromuzun önemli ismi Muhsin Ertuğrul olduğu ortaya çıktı.

        REKLAM

        Gelecek kuşaklara aktarma sorumluluğuyla kültürel mirasımızı korumaya devam ediyoruz. Bu kıymetli tespiti gerçekleştiren Sinema Genel Müdürlüğümüze ve tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.”

        Cumhuriyet’in ilk yıllarında, 1923–1924 yılları arasında Kemal Film tarafından çekilen “Zafer Yollarında”, Fahrettin Altay komutasındaki Süvari Kolordusunun Büyük Taarruz’un başlangıcından Yunan kuvvetlerinin denize dökülmesine kadar süren harekâtını konu alan yapım olarak biliniyor.

        Dönemin kahramanlarından Fahrettin Altay Paşa’nın bizzat kendisini canlandırdığı film, Kurtuluş Savaşı’nı canlandırmalı sahnelerle aktaran ilk Türk filmi olma özelliği taşıyor.

        Osmanlı Türkçesiyle yazılmış geçiş metinleri ve orijinal jeneriği korunan filmde, yönetmenlik koltuğunda sinema ve tiyatromuzun duayen ismi Muhsin Ertuğrul’un yer aldığı tespiti, erken dönem Türk sinema tarihine ilişkin önemli bir boşluğu dolduruyor.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türk sinemasının belleğini oluşturan bu tür nadide eserleri korumak, restore etmek ve gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla yürüttüğü dijitalleştirme ve belgeleme çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Osmanlı Türkçesiyle çekilmiş film
        #Zafer yollarında
        #muhsin ertuğrul
        #Kurtuluş Savaşı
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Katil motosikletle geldi, pencereden ateş etti!
        Katil motosikletle geldi, pencereden ateş etti!
        Ateşkes sağlandı: Şimdi ne olacak?
        Ateşkes sağlandı: Şimdi ne olacak?
        Trump Nobel Barış Ödülü'nü alabilir mi?
        Trump Nobel Barış Ödülü'nü alabilir mi?
        Ateşkeste Türkiye'nin rolü
        Ateşkeste Türkiye'nin rolü
        Sofya'da kritik 90 dakika!
        Sofya'da kritik 90 dakika!
        Üniversite hastanesinde... Profesöre 'gizli kamera' soruşturması!
        Üniversite hastanesinde... Profesöre 'gizli kamera' soruşturması!
        Gazze'de ateşkeste sona doğru: Mısır'da anlaşma tamam
        Gazze'de ateşkeste sona doğru: Mısır'da anlaşma tamam
        Kış çaylarında toksin riski!
        Kış çaylarında toksin riski!
        "Kansere yakalandım"
        "Kansere yakalandım"
        Çalışmadan emeklilik
        Çalışmadan emeklilik
        Kiralık gidenlerde son durum ne?
        Kiralık gidenlerde son durum ne?
        Eski eşini rehin aldı! Kâbus!
        Eski eşini rehin aldı! Kâbus!
        Orsted 2 bin kişiyi işten çıkaracak
        Orsted 2 bin kişiyi işten çıkaracak
        "Yapay zekâ öldürmeyi öğrenebilir"
        "Yapay zekâ öldürmeyi öğrenebilir"
        TIR karşı şeride geçti... Bir aile yok oldu!
        TIR karşı şeride geçti... Bir aile yok oldu!
        Karadeniz için sağanak yağmur uyarısı
        Karadeniz için sağanak yağmur uyarısı
        Çocuğunuz ne kadar uykuya ihtiyaç duyuyor?
        Çocuğunuz ne kadar uykuya ihtiyaç duyuyor?
        Arda Güler bu iki kategoride dünyanın en iyisi!
        Arda Güler bu iki kategoride dünyanın en iyisi!
        Otelde doğum yapıp bebeğini terasta bıraktı
        Otelde doğum yapıp bebeğini terasta bıraktı
        Habertürk Anasayfa