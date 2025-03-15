Osmanlı'dan günümüze gelen lezzet Ramazan şerbeti: İftardan sonra tüketilen bu tarihsel lezzet adeta bir şifa deposu!

Osmanlı'dan günümüze gelen lezzet Ramazan şerbeti: İftardan sonra tüketilen bu tarihsel lezzet adeta bir şifa deposu!

İçerisindeki doğal besinlerle tatlandırılan lezzeti, enerji vermesi ve sindirime iyi gelmesi gibi faydaları olan geleneksel lezzet ramazan şerbetinin nasıl yapıldığına ve faydalarına birlikte bakalım...

RAMAZAN ŞERBETİ NEDİR?

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Ramazan şerbeti, Osmanlı döneminden bu yana tüketilen, genellikle gül, tarçın, karanfil, bal, limon ve bazı meyvelerle tatlandırılan geleneksel bir içecektir. Osmanlı saray mutfağında padişahların sofralarından eksik edilmeyen bu içecek, zamanla halk arasında da yaygınlaşmıştır. Hem susuzluğu gidermesi hem de enerji vermesi nedeniyle Ramazan ayında sıkça tercih edilir.

RAMAZAN ŞERBETİ KAÇ KALORİDİR?

Ramazan ayının vazgeçilmezi olan Ramazan şerbetinin içerisinde 2 mililitresi 1 kalori 100 mililitre içinde 51 kadar kalori bulunmaktadır. Aynı zamanda 12 gram karbonhidrat mevcuttur. Bu durumda tüketilen bir çay bardağı Ramazan şerbeti kalorisi 50 kalori ve 1 su bardağı Ramazan şerbetini kalorisi ise 150-200 kalori arasındadır.

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RAMAZAN ŞERBETİ FAYDALARI NELERDİR?

1. SİNDİRİM SİSTEMİNİ DESTEKLER

Ramazan şerbeti içerisindeki besin öğeleri dolayısıyla sindirimi rahatlatır. Kramp, gaz, şişkinlik gibi sorunların önüne geçilmesine destek olur. Bu sayede sindirim sistemine iyi gelir.

2. SUSUZLUĞU GİDERİP SERİNLETİR

Ramazan ayında evde yapılan ve içilen Ramazan şerbeti soğuk içilmesi halinde insana dinçlik verir. İçerisinde faydalı birçok vitamin ve baharat olan tarçın ile içildiği anda ferahlık verip serinletmektedir. Ayrıca içerisindeki demirhindi meyvesi ile Ramazan ayında içilen bir bardak Ramazan şerbeti bağırsakları temizlemenin yanında susuzluğu giderip serinlik vermektedir.

3. BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİR

İçerisindeki baharatlar ve doğal bileşenler, vücudun direncini artırarak hastalıklara karşı koruma sağlar.

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4. TATLI İHTİYACINI GİDERİR

Ramazan ayında en çok tercih edilen Ramazan şerbeti, içerisindeki kalori değeri düşük olan doğal şekerlerin sayesinde tatlı ihtiyacını karşılamaktadır. Böylelikle içerisindeki aromalarla tatlı ihtiyacını doğal yollarla ve kalorisi düşük besinlerle karşılamaktadır.

5. ENERJİ VERİR VE KAN ŞEKERİNİ DENGELER

Ramazan ayında yapılan Ramazan şerbeti içerisindeki zengin minerallerden biri olan zencefil gibi içerikler katkısıyla Ramazan ayında aç kalındığında iftarda içilen bir bardak Ramazan şerbeti işe oluşan halsizliğe deva olup enerjini yerine gelmesini sağlamaktadır. Aynı zamanda isteğe göre atılan mekke gülü bitkisi de bu görevi üstlenmektedir. Ramazan ayında oluşan düşük kan şekerini dengede tutup vücudu canlı tutar.

RAMAZAN ŞERBETİ İÇERİSİNDE BULUNAN VİTAMİNLER NELERDİR? İçerisinde zengin magnezyum ve malik asitin bulunduğu Hibiskus (narçiçeği olarak da geçmektedir) sayesinde yüksek tansiyonun dengede kalmasını sağlar. Bunun yanı sıra bağırsaklarda oluşan gazın alınmasına yardımcı olur. C vitamini yüksek olan Kuşburnu ve isteğe bağlı atılan Mekke gülü bitkisi ve narçiçeği adıyla anılan hibiskus, kanı temizleyip vücutta rahatlık hissi yaratır. Aynı zamanda Mekke gülünün kan yapma özelliği de bulunmaktadır. Karanfil, antiseptik olma özelliği taşıdığı için gazın alınmasında hazmı kolaylaştırıp iştah açmaktadır. Kan şekerini kontrol altında tutmayı sağlayan elma, böbreği temizleyip kolesterolü ve yüksek tansiyonu düşürmektedir. REKLAM Şerbetin içerisinde tarçının olması el ve ayak titremelerine iyi gelmenin yanında damar tıkanıklığı mide ve karın ağrılarına da iyi gelmektedir. Ramazan şerbeti hazırlarken içine atılan kök zencefilin hazımsızlığın giderilmesinde etkili olup bağırsakların düzgün çalışmasını sağlamaktadır. Zencefil içerdiği öğeler sayesinde daha iyi bir sindirim sistemi sağlamaktadır. Demirhindi ise güçlü antioksidanlar arasında yer almakta olup bağırsakları temizleyip vücudu rahatlatmasının yanında susuzluğu giderir ve serinlik verir. Ayrıca demirhindinin kan şekerini dengeleme görevi ve eklem ağrılarına iyi gelmek gibi bir özelliği bulunmaktadır. RAMAZAN ŞERBETİ TÜKETİRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR İftar sonrası tüketilmelidir: Ramazan şerbetini iftardan sonra tüketmek, sindirimi kolaylaştırır ve mideyi yormaz. REKLAM Şeker oranına dikkat edilmelidir: Fazla şeker eklenmesi, kan şekerinde ani yükselmelere neden olabilir. Bu yüzden doğal tatlandırıcılar tercih edilmelidir. Soğuk yada ılık tüketilebilir: Çok soğuk içilmesi mide rahatsızlıklarına yol açabileceğinden, ılık ya da hafif soğuk şekilde içmek daha faydalıdır. Günlük tüketim miktarına dikkat edilmelidir: Aşırı tüketimden kaçınılmalı, günde 1-2 bardaktan fazla içilmemelidir. Doğal malzemeler tercih edilmelidir: Katkı maddesi içermeyen, evde hazırlanmış şerbetler sağlığa daha faydalıdır.

RAMAZAN ŞERBETİ NASIL YAPILIR? Ramazan şerbetinin yapımı oldukça kolay olup, evde bulunan malzemelerle kısa sürede hazırlanabilir. Öncelikle suyun içerisine; 1. Tarçın, karanfil ve isteğe bağlı olarak gül yaprakları eklenerek kaynatılır. 2. Ardından bal veya şeker eklenerek tatlandırılır. 3. Limon suyu ve narenciye kabukları eklenerek lezzeti zenginleştirilebilir. 4. Soğuması için bir süre bekletilip süzülerek servis edilir. Ramazan şerbeti, içeriğindeki antioksidanlar sayesinde vücudu rahatlatır ve sindirimi kolaylaştırır. Görsel Kaynak: shutterstock/ istockphoto Sağlıklı oruç için bunlara dikkat! Ramazan'da uyku düzeninde 20 dakika kuralı nedir?