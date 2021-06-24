Osmaniye, Türkiye Cumhuriyeti’nin 80. ilidir. 1933'e kadar il olan Osmaniye'nin eski adı Cebelibereket'tir. O tarihte Adana iline bağlanmış, 24 Ekim 1996 tarihinde yapılan yasal düzenlemeyle tekrar il olmuştur.
OSMANİYE NEREDE, HANGİ BÖLGEDE?
Akdeniz Bölgesi’nin doğu kesiminde yer alan Osmaniye, doğusunda Gaziantep, güneyinde Hatay, batısında Adana, kuzeyinde Kahramanmaraş illeri ile çevrilidir. İlin toprakları güneybatıda İskenderun Körfezine 7-8 km kadar yaklaşır ancak denize kıyısı yoktur.
OSMANİYE'YE ULAŞIM
Osmaniye'ye ulaşım kara yolu ile sağlanmaktadır. Osmaniye karayoluyla Ankara’ya 576 km, İstanbul’a 1.025 km, İzmir’e 986 km, Adana’ya 86 km, K.Maraş’a 100 km., G.Antep’e 120 ve Hatay’a 128 km. uzaklıktadır. Ayrıca Adana Havalimanı'na 90 km, İskenderun Limanı'na 79 km mesafededir.
OSMANİYE İLÇELERİ
Osmaniye ili nüfusu: 548.556'dir. Bu nüfusun % 82,8'i şehirlerde yaşamaktadır (2020 sonu). İlin yüzölçümü 3.321 km2'dir. İlde km2'ye 165 kişi düşmektedir. (Bu sayı merkezde 319’dur.) İlde yıllık nüfus artışı % 1,82 olmuştur. Nüfus artış oranı en yüksek ve en düşük ilçeler: Bahçe (% 2,38)- Sumbas (% -0,85)
04 Şubat 2021 TÜİK verilerine göre merkez ilçeyle beraber 7 İlçe, 14 belediye, bu belediyelerde 133 mahalle ve ayrıca 159 köy vardır.
Osmaniye ilinin ilçeleri;
Osmaniye (Merkez)
Bahçe,
Düziçi,
Hasanbeyli,
Kadirli,
Sumbas
Toprakkale.
OSMANİYE PLAKASI: 80
OSMANİYE'DE GİDİLECEK YERLER
Karaçay Şelalesi ve Mesire Yeri
Zorkun Yaylası
Toprakkale Kales
Kastabala Antik Kenti
Kırmıtlı Kuş Cenneti
Gaffarlı Taş Köprü
Karatepe Aslantaş Açık Hava Müzesi
Osmaniye Masal Parkı
OSMANİYE YEMEKLERİ
Yöre mutfağının en önemli malzemesi bulgurdur. Bu bakımdan yöresel yemeklerin çoğu bulgur ile yapılır; içli köfte, mercimek köftesi, ekşili köfte (fellah),çiğ köfte, kısır, sarmaiçi, bulgur pilavı, çiccice (domatesli pilav),mercimekli bulgur pilavı, batırık, bici bici gibi..
Etli kömbe
Zorkun tava
Tavuk doldurma ve nohutlu dövme pilavı
Kaburga dolması
Kabak çiçeği dolması
Sıkma
Bazlama
Kete
Ekşili kömeç(Ebegümeci)
Süllüm
Ispanak kavurma
Söğürme
Teleme
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