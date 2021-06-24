Osmaniye, Türkiye Cumhuriyeti’nin 80. ilidir. 1933'e kadar il olan Osmaniye'nin eski adı Cebelibereket'tir. O tarihte Adana iline bağlanmış, 24 Ekim 1996 tarihinde yapılan yasal düzenlemeyle tekrar il olmuştur.

OSMANİYE NEREDE, HANGİ BÖLGEDE?

Akdeniz Bölgesi’nin doğu kesiminde yer alan Osmaniye, doğusunda Gaziantep, güneyinde Hatay, batısında Adana, kuzeyinde Kahramanmaraş illeri ile çevrilidir. İlin toprakları güneybatıda İskenderun Körfezine 7-8 km kadar yaklaşır ancak denize kıyısı yoktur.

OSMANİYE'YE ULAŞIM

Osmaniye'ye ulaşım kara yolu ile sağlanmaktadır. Osmaniye karayoluyla Ankara’ya 576 km, İstanbul’a 1.025 km, İzmir’e 986 km, Adana’ya 86 km, K.Maraş’a 100 km., G.Antep’e 120 ve Hatay’a 128 km. uzaklıktadır. Ayrıca Adana Havalimanı'na 90 km, İskenderun Limanı'na 79 km mesafededir.

OSMANİYE İLÇELERİ

Osmaniye ili nüfusu: 548.556'dir. Bu nüfusun % 82,8'i şehirlerde yaşamaktadır (2020 sonu). İlin yüzölçümü 3.321 km2'dir. İlde km2'ye 165 kişi düşmektedir. (Bu sayı merkezde 319’dur.) İlde yıllık nüfus artışı % 1,82 olmuştur. Nüfus artış oranı en yüksek ve en düşük ilçeler: Bahçe (% 2,38)- Sumbas (% -0,85)

04 Şubat 2021 TÜİK verilerine göre merkez ilçeyle beraber 7 İlçe, 14 belediye, bu belediyelerde 133 mahalle ve ayrıca 159 köy vardır.

Osmaniye ilinin ilçeleri;

Osmaniye (Merkez)

Bahçe,

Düziçi,

Hasanbeyli,

Kadirli,

Sumbas

Toprakkale.

OSMANİYE PLAKASI: 80

OSMANİYE'DE GİDİLECEK YERLER

Karaçay Şelalesi ve Mesire Yeri

Zorkun Yaylası

Toprakkale Kales

Kastabala Antik Kenti

Kırmıtlı Kuş Cenneti

Gaffarlı Taş Köprü

Karatepe Aslantaş Açık Hava Müzesi

Osmaniye Masal Parkı

OSMANİYE YEMEKLERİ

Yöre mutfağının en önemli malzemesi bulgurdur. Bu bakımdan yöresel yemeklerin çoğu bulgur ile yapılır; içli köfte, mercimek köftesi, ekşili köfte (fellah),çiğ köfte, kısır, sarmaiçi, bulgur pilavı, çiccice (domatesli pilav),mercimekli bulgur pilavı, batırık, bici bici gibi..

Etli kömbe

Zorkun tava

Tavuk doldurma ve nohutlu dövme pilavı

Kaburga dolması

Kabak çiçeği dolması

Sıkma

Bazlama

Kete

Ekşili kömeç(Ebegümeci)

Süllüm

Ispanak kavurma

Söğürme

Teleme