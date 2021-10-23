Düldül Dağı mevkisinde bulunan ormanlık alandaki alevlere 2 helikopter, 4 arazöz ve çok sayıda orman işçisiyle müdahale ediliyor.

Yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Sarp arazi şartları, ekiplerin karadan müdahalesini zorlaştırıyor.

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