Osmaniye'de kırlangıçlar belediye binasına yuva yaptı
Osmaniye'de Kadirli Belediyesinin binasına kırlangıçların yaptığı 200'den fazla yuva, itfaiye ekiplerince sık sık kontrol ediliyor
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Sonbaharda sıcak bölgelere göç eden kırlangıçlar, ilkbaharda havaların ısınmasıyla ilçeye döndü.
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Kuşlar, yaklaşık 10 yıldan bu yana yuvalama için Kadirli Belediyesinin Kamil Kara Bulvarı'ndaki hizmet binasını seçiyor.
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Binanın dış cephesine bu yıl da çamur, taş ve bitki saplarından 200'den fazla yuva yapan kırlangıçlar, yumurtalarını bıraktı.
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Kuşların bölgede yoğunlaşması üzerine çalışma başlatan belediyenin itfaiye ekipleri, yumurtaların zarar görmemesi için sık sık yuvaları kontrol ediyor.
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Ekipler, yuvadan düşen kuşları itfaiye aracının merdiveniyle tekrar yerlerine taşıyor.
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"ONLARA YUVA OLMAYA DEVAM EDİYORUZ"
Kadirli Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar, bu yıl da kırlangıçlara ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.
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Ekiplerin, kuşların ve yumurtaların zarar görmemesi için kontroller yaptığını belirten Olcar, "Yuvalarından düşen kırlangıç yavrularımızı itfaiye ekiplerimiz derhal yerlerine geri koyuyor. Onlara Kadirli Belediyesi olarak yuva olmaya devam ediyoruz" dedi.
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İtfaiye çavuşu Ayhan Korkmaz da kuşların güvenliği için çalışmaları sürdürdüklerini kaydetti.