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        Haberler Gündem Osmaniye'de 3 aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Osmaniye'de zincirleme kaza: 3'ü ağır 5 yaralı

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2024 - 21:01 Güncelleme: 21.02.2024 - 21:01
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        Osmaniye'de zincirleme kaza: 3'ü ağır 5 yaralı
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        M.A. idaresindeki otomobil ile A.D. yönetimindeki otomobil ve D.A'nın kullandığı otomobil, Kadirli-Adana kara yolu Aydınlar köyü yakınlarında çarpıştı.

        Kazada 3'ü ağır 5 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Kadirli'deki hastanelere kaldırıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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