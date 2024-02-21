Osmaniye'de zincirleme kaza: 3'ü ağır 5 yaralı
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı
Giriş: 21.02.2024 - 21:01 Güncelleme: 21.02.2024 - 21:01
M.A. idaresindeki otomobil ile A.D. yönetimindeki otomobil ve D.A'nın kullandığı otomobil, Kadirli-Adana kara yolu Aydınlar köyü yakınlarında çarpıştı.
Kazada 3'ü ağır 5 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Kadirli'deki hastanelere kaldırıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.