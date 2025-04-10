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        Haberler Gündem Güncel Osmancık'ın coğrafi işaretli ürünü 3'e çıktı | Son dakika haberleri

        Osmancık'ın coğrafi işaretli ürün sayısı 3'e çıktı

        Osmanlı mutfağının gözde yemeklerinden biri olan "Osmancık Kaypak Yemeği" coğrafi işaret tescil belgesi aldı. Kaymakam Furkan Duman, "Osmancık ilçemizin bir değerini daha tescillemenin mutluluğu içerisindeyiz. İlçemizin 3. coğrafi işaretli ürünü, Çorum ilimizin de 23. coğrafi işaretli ürünü olarak Türk Patent ve Marka Kurumu kayıtlarına geçerek koruma altına alınmış oldu" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 14:07 Güncelleme: 10.04.2025 - 14:07
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        Osmancık'ın coğrafi işaretli ürünü 3'e çıktı
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        Çorum'un Osmancık Kaymakamlığı tarafından ilçenin tanınırlığını arttırmak, tarihini ve kültürünü tanıtmak amacıyla başlatılan çalışma çerçevesinde "Coğrafi İşaret" başvurusunda bulunulan ve Osmanlı mutfağının gözde yemeklerinden biri olan "Osmancık Kaypak Yemeği" Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescil edildi.

        Proje ekibine teşekkür eden Osmancık Kaymakamı Furkan Duman, şunları söyledi:

        "Kadim coğrafyamızın değerlerini gelecek nesillere aktarmak amacıyla çıkmış olduğumuz bu güzel yolda Osmancık ilçemizin bir değerini daha tescillemenin mutluluğu içerisindeyiz. Osmancık Kaymakamlığı bünyesindeki çalışmalarımız sonucunda Osmancık Kaypak Yemeği coğrafi tescil ile sonuçlandı.

        İlçemizin 3. coğrafi işaretli ürünü, Çorum ilimizin de 23. coğrafi işaretli ürünü olarak Türk Patent ve Marka Kurumu kayıtlarına geçerek koruma altına alınmış oldu. Osmancık Kaypak Yemeği ülkemizde yöreden yöreye değişen farklı ad ve lezzetlerle bilinen bir mantı çeşididir. Osmanlı mutfağının gözde yemeklerinden bir tanesidir. Osmancık Kaypak Yemeği tarihi bir geçmişi olan, kökeni çok eskilere dayanan isteğe bağlı olarak içi boş ya da dolu tercih edilen bir mantı çeşididir.

        Türkiye'nin her bölgesinde farklı isim ve tekniklerle hazırlanan mantı ve mantı benzeri yemeklerin kökeni Orta Asya coğrafyasına kadar uzanır. Sadece Türkiye'deki mantı ve benzeri hamur işi yemekler uzun bir liste oluşturur. Osmancık Kaypak Yemeğini farklı kılan ise incecik yufkası, hamuru, verilen şekillerin ustalığı, içinin ve katığının lezzetiyse coğrafyanın sunduklarına bağlıdır. Buğday ve buğday unuyla bin bir çeşit hamur işi üretilen bu coğrafyada mantı, tüm halkların ortak bir noktada buluşup sevdiği; ismi, malzemesi ve yapım teknikleri açısından küçük nüanslarla birbirinden ayrıştırarak ürettiği ve başka çeşitlerini reddetmediği lezzetli bir kültürel mirastır."

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