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1299 yılında Bizans İmparatorluğu sınırındaki bir uç beyliğinden çıkarak devlet olma statüsü kazanan Osmanlı Devleti; Osman Gazi döneminde İnegöl ve Bilecik gibi önemli bölgeler fethedilmiştir. Peki, Osman Gazi dönemi yenilikleri nelerdir? İşte, Osman Gazi dönemi gelişmeleri hakkındaki tüm detaylar…

Osman Gazi Dönemi Genel Özellikleri

Babası Ertuğrul Gazi’nin 1281 yılında vefat etmesi üzerine beyliğin başına geçen Osman Gazi döneminde 1299 tarihinde, Osmanlı Devleti bağımsız bir devlet olarak tarih sahnesindeki yerini almıştır. Bizans İmparatorluğu’nun içinde bulunduğu zor durumdan faydalanarak İnegöl, Yenişehir, Mudurnu ve İnegöl gibi önemli merkezleri fethetmiştir. Özellikle Bizans İmparatorluğu’na bağlı olan tekfurlara karşı büyük başarılar kazanan Osman Gazi; Osmanlı Devleti’nin idari yapılanması adına da önemli adımlar atmıştır. İlk paranın basıldığı, ilk kadının atandığı ve ilk Osmanlı vergisinin toplandığı Osman Gazi dönemi, bu özellikleri sebebiyle de dikkat çekmektedir.

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Osman Gazi Döneminde, 11 yıl süren Bursa’nın kuşatılması esnasında her ne kadar Mudanya’nın fethedilmesi ve Kite Kalesi’nin alınması ile şehrin Bizans ile olan bağlantısı kesilse de Osman Gazi’nin hastalığı şehrin fethedilmesini geciktirmiştir. 1326 yılında vefat eden Osman Gazi’nin yerine ise oğlu Orhan Gazi geçmiş ve Bursa’nın fethi de Orhan Gazi döneminde gerçekleşmiştir.

Osman Gazi Dönemi Önemli Olayları

Osman Gazi babası Ertuğrul Gazi’nin vefat etmesi üzerine 1281 yılında beyliğin başına geçmiştir.

Osman Gazi döneminde 1284 yılında, Bizans İmparatorluğu için önemli bir kale olan Kulacahisar, 1288’de Karacahisar ve 1298 yılında da Bilecik fethedilmiştir.

Osman Gazi; Anadolu Selçukluları dağılma sürecinde ortaya çıkan otorite boşluğundan yararlanmış ve 1299 yılında Söğüt’ü başkent ilan ederek Osmanlı Devleti’nin kurmuştur.

1302 yılında Osmanlı Devleti ile Bizans İmparatorluğu arasındaki ilk savaş gerçekleşmiştir. Koyunhisar Savaşı adı verilen bu mücadele, Osmanlıların galibiyeti ile sonuçlanmış, İzmit’in fethedilmesinin önü açılmıştır.

Yaklaşık 11 yıl boyunca Bursa kuşatılmıştır ancak Osman Gazi’nin hastalığı nedeniyle fetih gerçekleşememiştir.

Osman Gazi Bursa’nın fethi sırasında 1326 yılında hayatını kaybetmiş ve yerine oğlu Orhan Gazi geçmiştir.

Osman Gazi Dönemi Savaşları

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1281 ile 1326 tarihleri arasında önce Osmanlı Beyliği’nin daha sonrasında ise Osmanlı Devleti’nin başında bulunan Osman Gazi döneminde, özellikle Bizans İmparatorluğu ile birçok mücadeleye girilmiştir. İşte, Osman Gazi dönemi savaşları

Ermeni Beli Muharebesi: 1283 yılında gerçekleşen bu muharebe, Osmanlılar ile Bizans arasındaki ilk muharebe olması sebebiyle büyük bir öneme sahiptir. Osmanlı güçlerine Bizans’ın kurduğu bir pusu neticesinde gerçekleşen bu savaşta Bizans İmparatorluğu herhangi bir sonuç alamamış ve Osmanlı Devleti için İnegöl’ün fethedilmesi bir zorunluluk halini almıştır.

Domaniç Muharebesi: 1286 yılında Bizans İmparatorluğu ile gerçekleşen bu muharebeyi Osmanlı Devleti kazanmıştır ve Karacahisar Osman Gazi’nin eline geçmiştir.

Koyunhisar Savaşı: 1302 yılında Bizans İmparatorluğu ile Osmanlı Devleti arasında gerçekleşen bu savaşı Osmanlılar kazanmıştır ve bu zafer neticesinde Bursa şehri, üç taraftan da kuşatılmıştır.

Osman Gazi Dönemi Yenilikleri

Osmanlı Devleti’nin kurucusu olan Osman Gazi döneminde idari, askeri ve mali açıdan birçok yenilik gerçekleşmiştir:

1299 yılında Söğüt Osmanlı Devleti’nin başkenti olarak ilan edilmiştir.

1300 yılında Söğüt’te ilk Osmanlı parası basılmıştır.

Bu dönemde ilk kez subaşı ve kadı atamaları yapılmıştır ve Dursun Fakih ilk Osmanlı kadısı olmuştur.

İlk kez Bac vergisi adı verilen bir vergi toplanmıştır.

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