Osman Aşkın Bak’tan 17 Yaş Altı Erkek Basketbol Milli Takımı’na tebrik

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17 Yaş Altı Erkek Basketbol Milli Takımı, FIBA U17 Basketbol Dünya Kupası’nda Yeni Zelanda’yı 101-78 mağlup ederek dünya üçüncüsü oldu. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Osman Aşkın Bak, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Türkiye’nin ev sahipliğinde İstanbul'da gerçekleşen FIBA U17 Basketbol Dünya Kupası’nda Yeni Zelanda’yı yenerek dünya üçüncüsü olan U17 Erkek Milli Basketbol Takımı’nı canı gönülden tebrik ediyorum. Görüyorum ki; dünya basketbolunun geleceğine damga vuracak bir nesil geliyor. Tüm sporcularımıza, onları yetiştiren ailelerine, teknik ekibe, yöneticilerimize ve sporcularımızın kulüplerine teşekkürlerimi iletiyorum.”