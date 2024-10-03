Osman Aşkın Bak'tan Fenerbahçe Opet'e tebrik

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Basketbolda FIBA Kadınlar Süper Kupa müsabakasında Beşiktaş'ı 79-63 mağlup eden Fenerbahçe Opet, şampiyonluğa ulaştı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sarı Lacivertlileri tebrik etti.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadeleri kullandı:

"İlk kez iki Türk takımının karşılaştığı Basketbol FIBA Kadınlar Süper Kupa müsabakasını gururla izledik. Geçen sezonun FIBA Avrupa Ligi şampiyonu Fenerbahçe Opet ile FIBA Avrupa Kupası finalisti Beşiktaş arasında Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan maçta rakibini yenerek Süper Kupa'yı üst üste ikinci kez kazanan Fenerbahçe Opet'i tebrik ediyorum. Beşiktaş'ı da sergilediği performanstan dolayı kutluyorum. Bu sezon Avrupa kupalarında ülkemizi temsil edecek olan kulüplerimize başarılar diliyorum."