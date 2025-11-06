Osimhen Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'inde!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Ajax'a üç gol birden atan Galatasaray'ın golcüsü Victor Osimhen, haftanın ilk 11'ine seçildi.
- 1
UEFA, Şampiyonlar Ligi'nde 4. haftanın takımını açıkladı.
- 2
Ajax'a 3 gol atan Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen, haftanın takımında yer aldı.
- 3
İşte haftanın takımı:
Manuel Neuer, Bayern Münih
-
- 4
Carlos Augusto, Inter
- 5
Robin Koch, Frankfurt
- 6
Derrick Luckassen, Pafos
-
- 7
Davide Zappacosta, Atalanta
- 8
Alexis Mac Allister, Liverpool
- 9
Ibrahim Maza, Leverkusen
-
- 10
Carlos Forbs, Club Brugge
- 11
Phil Foden, Manchester City
- 12
Mikel Merino, Arsenal
-
- 13
Victor Osimhen, Galatasaray