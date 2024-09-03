Osimhen'in maskesinin sırrı ortaya çıktı!

Osimhen, taktığı maske hakkında daha önce şu ifadeleri kullanmıştı:

"Yüzümden kötü bir sakatlık geçirdim, ameliyat gerektiren bir başka kötü andı. Benim için zordu ama kendimi sevdiklerimle çevreledim ve daha hızlı iyileşmeme yardımcı oldu. Bugün beni koruyacak bir maskem olduğu için mutluyum. Maske ve sarı saç, kimliğimin bir parçası haline geldi."