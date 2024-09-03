Osimhen'in maskesinin sırrı ortaya çıktı!
Galatasaray'ın yeni transferi Victor Osimhen attığı goller kadar yüzüne taktığı maskeyle de dikkat çekiyor. Nijeryalı golcünün neden maske taktığı merak konusu olurken, Osimhen'in "Kimliğimin bir parçası" dediği maskenin hikayesi ortaya çıktı.
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Galatasaray'ın Napoli'den 1 yıllığına kiraladığı Victor Osimhen, İtalya'daki muhteşem performansının yanı sıra yüzüne taktığı maske nedeniyle de adından söz ettiriyor...
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Maskesiyle adeta bütünleşen 25 yaşındaki Nijeryalı golcünün neden maske taktığı tekrar gündeme geldi. 2021 yılında trajik bir olay yaşayan Osimhen, o günden bu yana maçlarda maske kullanıyor.
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INTER MAÇINDA TRAJİK SAKATLIK
Napoli'nin 2021 yılında Inter ile oynadığı maçta rakip takımın savunma oyuncusu Milan Skriniar ile kafa kafaya çarpışan Osimhen, çok ciddi bir sakatlık yaşadı.
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Ameliyatla yüzüne 6 plaket ve 18 vida takılan Nijeryalı, yaklaşık 2 ay forma giyemedi. Sakatlık dönüşü ise maskeyle oynamaya başlayan yıldız isim, yıllardır bu şekilde mücadele ediyor.
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Maskeyle oynadığı dönemde Napoli'de gol kralı ve şampiyonluk sevinci yaşayan deneyimli golcünün, maskenin kendisine uğur getirdiğine inanıyor.
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Osimhen, taktığı maske hakkında daha önce şu ifadeleri kullanmıştı:
"Yüzümden kötü bir sakatlık geçirdim, ameliyat gerektiren bir başka kötü andı. Benim için zordu ama kendimi sevdiklerimle çevreledim ve daha hızlı iyileşmeme yardımcı oldu. Bugün beni koruyacak bir maskem olduğu için mutluyum. Maske ve sarı saç, kimliğimin bir parçası haline geldi."
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Galatasaray da Osimhen'in maskesine gönderme yaparak bir paylaşım yaptı.