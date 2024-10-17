Osimhen için karar Okan Buruk'ta
Milli maç arasından Antalyaspor deplasmanında dönecek Galatasaray'da Victor Osimhen takımla çalışmalara başladı. Nijeryalı yıldızın oynayıp oynamayacağı kararını ise Okan Buruk verecek
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Lider Galatasaray, milli maç arası dönüşünde Antalyaspor'a konuk olacak.
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Yaklaşık bir ay süre için evinde oynayacağı dönem öncesindeki son dış saha maçına çıkacak olan Galatasaray'da sevindirici gelişmeler de yaşandı.
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Milli maç arası öncesinde sakatlanan Victor Osimhen takımla çalışmalara başladı.
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Nijeryalı yıldızın Antalyaspor mücadelesinde sahaya çıkabileceği ve fiziksel olarak formundan bir şey kaybetmediği öğrenildi.
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Elfsborg mücadelesinden sonra kritik iki sınava çıkacak olan sarı-kırmızılılarda Okan Buruk hem Beşiktaş derbisi hem de Tottenham mücadelesini düşünüyor.
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Osimhen'i yüzde 100 hazır olmadan oynatma fikrine pek sıcak bakmayan Buruk, dünyaca ünlü golcüye kısıtlı süre de verebilir.
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